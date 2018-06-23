«Курэш», «Полюса», музыка и обласы // ПРОГРАММА

Сабантуй

На площади СурГУ 23 июня в 11:00 начинается празднование «Сабантуя». В программу войдет:

Концерт с участием гостей из республик Татарстан и Башкортастсан;

концертная программа коллективов г. Сургута и округа;

национальная борьба «Курэш»;

«Игры батыров»;

дегустация различных блюд от 15 поваров.

Организаторы гарантируют всем хорошее настроение.

Музыка из знаменитых мультфильмов!

23 июня в 13:00 Духовой квинтет "AMADEUS" исполнит музыку из знаменитых мультфильмов. Место проведения: городской парк культуры и отдыха (пр. Набережный, 37).

В программе: музыка из мультфильмов киностудий «Дисней», «Союзмультфильм», «Анимаккорд» и творческого объединения «Экран».

АРТ-ПИКНИК состоится 23 июня с 15:00 до 23:00 на территории Центра экстремальных видов спорта (ул. Декабристов 1а к4), расположенного с обратной стороны торгового центра «Витьба».

На Арт-пикнике-2018 сургутяне увидят выступление известной питерской группы «Полюса»!

В дневной части мероприятия — насыщенная детская программа с интерактивными играми, конкурсами, детскими спектаклями, научным шоу, навигационным квестом и даже роботом-библиотекарем. Кроме того, гостей ждет презентация третьей части художественного проекта «Лес лис».

В течение всего мероприятия будут проходить разнообразные мастер-классы: по флористике, рисованию граффити, гончарному делу, анимации, леттерингу, флетлею, йоге, танцам и хэндмэйду.

Билеты продаются на сайте kassa-ugra.ru и на стойке «Кассы Югры» в ТРЦ «Сургут Сити Молл» (напротив «Синемапарка»).

Фестиваль молодежи – «Яркие ночи на белом»

Фестиваль молодежи пройдет на стадионе на Белом Яру, начало в 16:00. Всех гостей ожидает большое количество талантливых местных исполнителей, которые уже добились определенного успеха в своей стезе.

Организаторы обещают, что на мероприятии вы сможете:

почувствовать себя футбольным болельщиком на ЧМ 2018 в игровой программе «Давай, Россия»;

побеждать на спортивных площадках;

отдыхать и загорать;

петь в караоке;

Всю информацию на счет мероприятия «Яркие ночи на белом» уточняйте по телефону для справок: +7(922)433-33-54

Гонки на обласах

23 июня в Тром-Агане пройдёт национальный праздник «День обласа», главным событием которого станут гонки на обласах. На озере пройдут как одиночные, так и парные заплывы. Кроме того, в программу войдет конкурс среди хантыйских красавиц, концерт силами самодеятельных коллективов Тром-Агана и Ульт-Ягуна, работа ярмарки и чаепитие с национальными блюдами в «Гостеприимном чуме».

Дорога из Сургута в Тром-Аган займет около двух часов.

Справка:

Облас – небольшая лодка коренного населения, в которой могут перемещаться не более 2-х человек