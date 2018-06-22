​Арифметика для идиотов

20 июня в Государственной думе прошла очередная полемика по поводу повышения пенсионного возраста в России.

Депутат от «Единой России» Андрей Исаев доказывал, что это делается исключительно в интересах граждан, чтобы повысить им пенсии. При этом министр труда Максим Топилин заявил, что за 6 лет средняя пенсия в России повысится на 8-10%.

Но депутат от «Справедливой России» Олег Шеин обратил внимание на то, сколько в результате повышения пенсионного возраста может потерять, каждый гражданин России, даже тот, кто пенсионером сейчас не является.

Давайте подсчитаем:

Если за 6 лет пенсии повысятся на 10%, а средняя пенсия по официальным данным 14 100 рублей, то повышение будет составлять 1410 рублей в месяц или почти 16 тысяч рублей в год. Это будет относиться к тем, кто до пенсионного возраста доживет.

Если же мы подсчитаем, сколько теряет, например мужчина, от повышения пенсионного возраста на 5 лет при современном уровне пенсии, то получим - 168 тысяч рублей в год умноженные на 5 лет - 840 000 рублей теряет, каждый мужчина, даже тот, кто только вступает в трудовую жизнь.

Если же подсчитать, сколько теряет женщина, то при средней пенсии 14 100 рублей – в год 168 тысяч рублей, а за 8 лет – 1 350 000 рублей.

Итог:

- добавляют 16 тысяч рублей в год, а отбирают 168 тысяч рублей.

- при этом в результате повышения пенсионного возраста в России мужчины потеряют за 5 лет – 850 000 рублей, а женщины – 1 350 000 рублей.

Вот и вся арифметика.

Думаю, что разговоры о выгоде пенсионеров от повышения пенсионного возраста рассчитаны на тех, кто не умеет или не хочет считать.

Оригинал