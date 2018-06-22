​Армения как вдохновение

Грязь, серость и дождь стыдливо отступили, стоило мне зайти на выставку в культурный центр «Порт». Колоритная экспозиция от сургутского художника армянского происхождения — это экскурсия в многоцветие гор. Это калейдоскоп природных настроений. Это величественные каменные монастыри. Это неизменная дорога, ведущая куда-то вдаль.

Завораживают уверенные жирные мазки и цветовая палитра художника.

Большие картины принято, как правило, смотреть, отходя на метр или два. К полотнам Гркикяна хочется прижаться носом и разглядывать красочные нахлесты и переплетения штрихов максимально близко.

Работы его пронизаны каким-то удивительным обаянием. Можно не любить пейзажный жанр или даже считать академическую живопись скучной, но совершенно невозможно устоять перед душевностью и теплом картин этого художника.

«Он действительно очень милый и добрый человек», — незамедлительно подтверждает мои догадки администратор КЦ «Порт».

Ваан Гркикян готовится к открытию выставки в КЦ «Порт»

И посетители, судя по отзывам, чувствуют то же самое.

«Это самая лучшая выставка, — пишет один из них. — Я столько картин повидал, но такие я еще не видел. Смотря на эти картины, сразу понимаешь, что Ваан делал их с любовью!»

«Тоской и гордостью за великую Армению» наполнилась душа одной из созерцательниц картин Гркикяна. «На миг я очутилась в родных краях», — констатирует она.

Картина «Гора Арагац», Ваан Гркикян

Интересную особенность экспозиции подмечает посетительница Ольга.

«Знаете, чем мне понравилась выставка? — спрашивает меня она. — Контрастом! Здесь представлены Армения и Сургут в основном. То есть родина художника и то место, где он живет сейчас. Родина его — теплая, солнечная, а в картинах про Сургут много воды и сырости, что ли…» Между тем Ольга делится, что работа из сургутской серии «Берега» как-то особенно тронула ее сердце и напоминает нашу Сайму.

Картина «Берега», Ваан Гркикян

Кстати, на выставке присутствует и барельеф — сделанный руками Ваана Гркикяна «Портрет деда»

В рериховских традициях Ваан Гркикян покрывает вершины гор розово-лавандовой дымкой. «Они словно невесомые и летят над домами и монастырями», — говорят посетители выставки.

Если и вам хочется ощутить невесомость, погрузиться в умиротворяющие просторы природы, ощутить покой и сладкую ностальгию — приходите на выставку Ваана Гркикяна. Она продлится до 28 июня.

Справка: Ваан Гркикян родился в 1976 году. Сургутский художник-живописец, автор пейзажей, натюрмортов, выпускник художественной студии «Ракурс», член Творческого Союза художников России (с 2015 года), член Профессионального Союза художников России (с 2016 года), участник многочисленных художественных выставок в России и за рубежом. Произведения Ваана Овсеповича находятся в частных собраниях России, Армении и Грузии. Выставка посвящена первому профессиональному художнику Сургута, графику, живописцу, скульптору, педагогу, Виталию Горде (25.03.1939 - 22.07.2010).