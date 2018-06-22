По всей Югре прошли митинги, посвященные Дню памяти и скорби // ФОТО

Сегодня по всей России проходят мероприятия в честь Дня памяти и скорби. 77 лет назад ранним утром 22 июня началась Великая Отечественная война.

Югра никогда не остается в стороне, и сегодня по всему округу прошли памятные митинги, на которых югорчане вспоминали тех, кто ценой своей жизни защищал Родину от фашистских захватчиков. А таких в регионе немало — на защиту Отечества отсюда ушли более 17 тысяч мужчин и женщин, чуть больше 9,5 тысяч так и не вернулись.

В Ханты-Мансийском парке Победы порядка 500 жителей почтили память павших воинов, возложив цветы к Вечному огню Мемориала Славы.

В мероприятии традиционно приняла участие губернатор Наталья Комарова. Как сообщает пресс-служба региона, на митинг также пришли члены правительства, депутаты окружной думы, члены Ханты-Мансийской городской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, ветераны боевых действий, представители военного комиссариата автономного округа, органов местного самоуправления, общественных организаций, трудовых коллективов, школьники, воспитанники детских садов, а также жители и гости города.

В Сургуте первыми почтили память погибших во время Великой Отечественной войны члены сургутской общественной организации ветеранов-пограничников «Контрольно-следовая полоса», десантники и казаки. В четыре часа утра они возложили цветы к Мемориалу Славы.

Позднее состоялся городской митинг, в котором приняли участие первые лица города, ветераны, школьники и другие жители Сургута. Отметим, что из Сургута и района на войну ушли 2615 человек, 1240 из которых не вернулись.

Затем участники митинга переместились на территорию Речного вокзала, где к обелиску также возложили цветы.

В Лянторе тоже прошел митинг.

А еще раньше — в четыре часа утра — городская акция «Утро памяти». На территории городского музея жители зажгли свечи и возложили цветы в память погибших в боях Великой Отечественной войны.