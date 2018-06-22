​Из-за пенсионной реформы количество пенсионеров в Югре может вырасти

Начальник Сургутского УПФР Марина Кулецкая ответила на наиболее популярные вопросы, касающиеся возможного изменения пенсионного возраста.

— Много ли людей обратились к вам в управление с вопросами, касающимися повышения пенсионного возраста?

— Хочу сразу подчеркнуть, что повышение пенсионного возраста — пока только проект. Закон еще не принят окончательно. Вопросов поступает очень много, так как информацию из СМИ люди трактуют по-разному. К нам поступили разъяснения по тому законопроекту, который принят в первом чтении.

— Что больше всего волнует сургутян пред пенсионного возраста?

— Часто обращаются граждане, которые на пенсию должны выйти в 2019 году — когда возможно начнется первый этап реформы. Отмечу, что тем, у кого право на пенсию наступает с 1 января 2019 года, нужно знать следующее: мы зафиксируем это право, но назначение пенсии отодвинем на год. Тем, кому выходить на пенсию нужно будет в 2020 году, также зафиксируем право, но отодвинем назначение уже на два года. И так далее по предполагаемому графику повышения пенсионного возраста.

— Может быть такое, что концу года у вас будет наплыв людей, которые не стали выходить на пенсию, а продолжают работать?

— Нет, в Сургуте и Сургутском районе на текущий момент нет граждан, которые не оформили пенсию, продолжая работать. Есть работающие пенсионеры. Причем из общего числа — 121 тысячи, таких 41 тысяча. Могу сказать, что чаще всего сургутяне выходят на пенсию в 55-60 лет и уезжают в другие регионы.

Одновременно в последние годы наблюдаем такую тенденцию: дети привозят пожилых родителей сюда. А если повысят пенсионный возраст, то, я думаю, таких случаев станет еще больше.

(От ред.: Имеется в виду два фактора: случае переезда в Сургут пенсия становится почти на 2,5 тысячи рублей больше. Люди будут работать на Севере дольше, из-за чего престарелых родителей проще будет привезти для присмотра сюда).

— Что касается северного стажа: как в этом случае будет определяться возраст выхода на пенсию?

— У тех, кто проработал 20 лет в Сургуте, есть право выйти на пенсию на пять лет раньше общеустановленного пенсионного возраста. Тоже самое по работникам опасных производств.

Таким образом, например, женщина с северным стажем работы выйдет на пенсию в 58 лет, а не в 50 как сейчас, и не в 63 как планируется по России.

— Один из инструментов увеличения размера пенсии — передача накопительной части в НПФ. По вашим наблюдениям, пенсия тех, кто разделил ее по фондам, больше, чем у тех, кто остался в ПФР?

— Сейчас люди 1967 года рождения и моложе уже выходят на пенсию, но пока делать какие-либо сравнения не объективно. Поясню. У тех, у кого накопительная часть была переведена в корпоративные фонды (СНГ, Ханты-Мансийский НПФ и другие), пенсия увеличилась на хорошие суммы. А есть те, кто перевел накопления в небольшие НПФ, чей инвестиционный доход меньше. К тому же сначала НПФ в России было более ста, а после чистки их осталось не больше 35. Отчисления из ликвидированных фондов вернулись в ПФР.

Для справки:

Средний размер пенсии по Сургуту – 20 300 рублей, по старости — 21 300, по инвалидности — 14 000, по потере кормильца — 10 000 рублей.