14 лет! 14 лет прошло между двумя частями мультфильма. Почти за такое же время (за 16 лет) успел выйти и дважды перезапуститься Человек-паук! А тут всего лишь сиквел... Но, как и ЧП, Суперсемейка смогла избежать проклятия второй части и выдала отличное продолжение. И, на мой личный взгляд, даже превзошла оригинал. При этом, мультфильм начинается ровно с того момента, на котором завершается первая часть - с появления Подрывашкина. Поэтому ничего в жизни героев мы не пропустили и продолжаем следить за развитием сюжета.

В целом, может показаться, что основная сюжетная линия похожа на первую часть, только вместо Мистера Исключительного геройствовать выходит Эластика. Но если приглядеться, то можно увидеть, что истории абсолютно разные, с разными ходами, другими характерами и настроением. Весь сюжет можно условно разделить на две части: героическую и бытовую. И самое удивительное - они абсолютно не проигрывают друг другу, органично замешиваясь в одну цельную историю.

Желающим поискать смыслы и отсылки тут просто поле непаханное - и к семейной психологии, и к эмансипации, и к другим комиксам и фильмам. Меня же порадовала детективная составляющая, подкрепленная соответствущим саундтреком, которая получилась не хуже, чем у бондианы. Только за Бонда давно уже не переживаю, а тут прям дыхание временами перехватывало.

По персонажам. Эластика из домохозяйки превращается в звезду. Отец семейства в этой части отвечает за юмор и умудряется при этом не скатиться до избитых клише семейных комедий (ну потому что мало у кого ребенок стреляет лазерами из глаз... пиу-пиу!). Мой любимый персонаж первой части (в частности, за момент "Где? Мой? Костюм??") Фреон в исполнении Сэмюэла Л. Джексона получил больше экранного времени и показал, насколько он крутой супергерой. Эдна как всегда шикарна. Есть и несколько новых супергероев (дедушка с рефлюксом например).

"Суперсемейка 2" уже показала какие-то невероятные цифры по сборам в первый уик-энд. И вполне заслуженно. Рекомендую и вам внести свой вклад в кассу ее сборов и посмотреть очень хороший мультфильм.