«Я хочу выразить искреннюю поддержку всему коллективу Колледжа русской культуры и особенно — его директору Екатерине Владимировне Лоншаковой, создавшей уникальное учебное заведение, подобных которому нет не только в городе и округе, но и в России.

Ни для кого не секрет, что на сегодняшний день еще живая и перспективная культура города во многом обязана колледжу за ее формирование и поддержку.

Галерея современного искусства «Стерх» со дня своего основания успешно сотрудничает с отличными специалистами колледжа: художниками, музыкантами, актерами, звукорежиссерами..

Не хочется думать, что сложности колледжа — часть плана по оптимизации, реорганизации, стандартизации (того, что вредит культуре страны и города) ради решения ближайших финансовых проблем.

Надеюсь, что будет сделано все возможное, чтобы избежать дальнейших потрясений и удастся создать условия для сохранения и развития как отрасли культуры в целом, так и каждого учреждения. Для этого нужны консолидированные усилия, и не только специалистов в области культуры и профессионального искусства.

Я желаю колледжу осуществления всех намеченных планов и дальнейшего стабильного развития на благо нашего города».