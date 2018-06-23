За пять месяцев этого года задолженность сургутян по имущественным налогам существенно снизилась

По состоянию на 1 июня размер задолженности сургутян по имущественным налогам составил 432 572 тысячи рублей, что на 41 процент меньше в сравнении с началом года.

Следует отметить, что снижение задолженности обеспечено не только за счет поступлений в бюджет «живых» денег, но и за счет налоговой амнистии. Так, Инспекцией в этом году списаны задолженности в размере более 188 тысяч рублей (под налоговую амнистию попало 37 тысяч человек), поступления же составили 119 926 тысяч рублей.

Долги списали… А что дальше? Бюджет пополнять крайне необходимо, тем более на фоне снижения поступлений в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Борьба с накопленной жителями Сургута задолженностью продолжается. Несмотря на то, что определенная часть задолженности списана, начисления за 2014, 2015, 2016 годы активно взыскиваются.

В настоящее время Инспекция проводит масштабную работу по формированию пакетов документов с заявлениями о вынесении судебных приказов. Так, в 2018 году сформировано 24 975 заявлений, в том числе с суммами задолженности больше 100 рублей – 19 857 заявлений. Все пакеты документов будут направлены в суд до конца августа текущего года. Полученные судебные приказы будут оперативно разосланы в адрес службы судебных приставов, работодателей, кредитных учреждений (банков).

Кроме того, Инспекцией проведены и продолжают активно проводиться иные мероприятия, предусмотренные действующим законодательством:

В адрес 442 работодателей направлены информационные письма в отношении 7 652 налогоплательщиков с задолженностью в размере 152 959 тыс. рублей.

Выезд за пределы Российской Федерации ограничен 91 налогоплательщику с суммой задолженности 8 532 тыс. руб. При этом, учитывая период летних отпусков, в службу судебных приставов Инспекцией направлено более 150 ходатайств об ограничении выезда.

Проведены комиссии по урегулированию задолженности с 62 налогоплательщиками – физическими лицами, имеющими наиболее крупный размер задолженности.

Направлено полторы тысячи исполнительных документов (судебных приказов) в адрес как приставов, так и работодателей, и банков, где у сургутян открыты зарплатные счета.

Осуществлено более двух десятков рейдов по адресам регистрации должников совместно с представителями службы судебных приставов.

Кроме того, что важно, большой упор делается и на проведение информационной работы. Инспекцией размещена информация в автобусах, на сайтах городских предприятий, в операционном зале Инспекции, на световом табло в центре города, в крупных торговых центрах, на ТВ-каналах, радио, в газетах, запланированы онлайн-конференции в июне-июле текущего года. Лозунги в разных их проявлениях об оплате задолженности буквально заполонили город. Инспекция тем самым напоминает о негативных последствиях несвоевременной уплаты налогов.

Уважаемые жители города Сургута, уплата законно установленных налогов в бюджет – это конституционная обязанность каждого гражданина Российской Федерации. От своевременной уплаты обязательных платежей зависит благосостояние как города в целом, так и каждого отдельного его жителя.

Призываю вас достойно исполнять свой гражданский долг, ежегодно проявлять социальную ответственность, тем самым формировать крайне важную базу для устойчивого высокого уровня жизни в Сургуте.

От редакции: Отметим, что В Сургуте грядет повышение земельного налога и налога на имущество физических лиц. Подробнее об этом читайте здесь.