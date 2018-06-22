Пенсионная реформа - бессмысленное людоедство // ВИДЕО

Либералы ограбили материальное наследие Советского Союза - заводы, фабрики и разведанные недра, и сейчас грабят его нематериальное наследие - системы здравоохранения, образования и сами наши жизни.

Причина пенсионного кризиса - не демография (как ни убеждай нас правительство Медведева, что в России развелось слишком много пенсионеров, и они живут слишком хорошо), а чудовищная, не имеющая аналогов система обложения доходов

, выталкивающая в "тень" десятки миллионов людей. Чем человек беднее, тем больше у него (с учетом обязательных соцвзносов) забирает государство: страна превращена в налоговый рай для миллиардеров и налоговый ад для всех остальных.

Разговоры о неприемлемости для нас прекрасно работающей во всем мире прогрессивной шкалы обложения налогов - ложь: богатых людей немного, и поэтому их легко контролировать, у них есть, что отдать, и они отдают это с радостью, чтобы избежать тюрьмы.

Даже олигархи понимали необходимость прогрессивной шкалы: налоги России не хотят платить только либеральные реформаторы.

Причина дыры в Пенсионном фонде - нежелание либеральных реформаторов платить налоги России (Франции, США, Великобритании и другим странам они платят с охотой).

Игнорирование этой причины не позволяет преодолеть пенсионный кризис. В 2014 году у нас отняли реальные пенсионные права, заменив рубли баллами: доля расходов на дефицит Пенсионного фонда снизилась в федеральном бюджете на треть, с 21 до 14%, - но этого хватило на менее чем на три года. Нынешнего повышения пенсионного возраста тоже хватит ненадолго.