​Страховка с уловкой

Вроде бы логично. Почему государство должно заботиться о нерадивых гражданах, которым недосуг позаботиться о страховке собственного имущества? Но логика здесь только на первый взгляд. По сути - безобразная подмена понятий. Потому что большинству жителей России застраховать своё имущество элементарно не по карману - ни жильё, ни огород, ни автомобиль. В нищей стране не может полноценно работать рынок страхования.

Я сам несколько раз хотел застраховать свой дом «по полной». И каждый раз отказывался от этой затеи: неимоверно дорого, условия договора нечестные, перспектива возврата денег реальных, а не символичных, ничтожна. Страховые компании с настойчивостью маниакального дятла долбят своими нелепыми условиями, как то: падение летающего аппарата на участок, ураган и шторм, въезд в дом автотранспортного средства, и игнорируют мои элементарные запросы: легкая процедура компенсации при пожаре, потопе, строительном браке... А через какие адовы муки я должен пройти, если, не дай бог, произойдет страховой случай, сколько всего доказать и обосновать страховщикам, лучше и не думать!

Поэтому люди и выбирают здравый смыл: зачем отдавать огромные деньги за страховку, если овчинка выделки не стоит?

Издевательство и в том, что в отношении народа правительство проводит сверх-жесткую монетаристскую политику(народ должен поздно выйти на пенсию, сам себя лечить, сам обеспечить страховку от рисков на все случаи жизни), а в отношении себя совершенно не критично. Что же должно государство? Например, в том же вопросе страхования автотранспорта. Никакого честного рынка автострахования не существует - сплошное «кидалово» автовладельцев со стороны страховых компаний. Какие обязательства по недопущению подобного бандитизма несёт государство? Гражданам страны мало что известно об этом. Да, периодически отнимаются лицензии у одних компаний и передаются другим, кого-то банкротят, кого-то укрупняют (читай: обогащают). Но легче ли от этого тем, кто, поверив в государственные «стандарты», заключил договор автострахования?

Но и это только пол-беды. Страховать имущество все-таки нужно, ну, или, если выражаться более дипломатично, было бы неплохо. Это даёт шанс хоть на какую-то компенсацию при «не дай бог что случись». Но если государство позволяет страховую мафию в автокаско, то что будет твориться в сегменте обязательного страхования жилья (а наверняка оно будет обязательным, иначе вам не только не компенсируют потери, но и не выдадут ипотеку, не поставят на учёт в Росреестре, кратно повысят тарифы на ЖКУ - да мало ли как обяжут стать «ответственным владельцем имущества»)?

Представим: ваш застрахованный дом (дача, сарай, офис, торговый центр, производство) сгорел во время пожара. Пожар возник в результате неэффективных действий государственных служб, не сумевших его предотвратить и локализовать. Или - вы потеряли своё добро в результате наводнения, которое произошло из-за неисправной дамбы. Ваше имущество могло бы не пострадать, если бы государство так же исправно, как обязывает всех нас заботиться о себе, заботилось об инфраструктуре. Но оно играет в одни ворота: граждане платят все больше, повиненностей несут все тяжелее, оставаясь один на один с проблемами, которых в честном государстве быть не должно.

Поэтому инициатива Минфина - правильная формально и изуверская по сути - кроме дальнейшего разорения населения ничего не даст. Люди будет хитрить и изворачиваться с этими страховками, страховщики ещё больше коррумпируются, а государство так и продолжит безответственно наблюдать за этими потешными играми народа с законами.