​Аудитория siapress.ru назвала действия Путина, инициировавшего повышение пенсионного возраста, безответственными по отношению к избирателям // ИНФОГРАФИКА

Абсолютное большинство аудитории siapress.ru(74,7 процента) заявили, что Владимир Путин обещавший не повышать пенсионный возраст, но инициировавший это поступил безответственно по отношению к избирателям.
В свою очередь 15,7 процента опрошенных заявили, что такой поступок является ответственным для главы государства, отвечающего за экономику страны. Еще 11,5 процента респондентов затруднились ответить.
В вопросе кто несет ответственность за повышение пенсионного возраста, аудитория портала так же возложила вину на президента - 74 процента голосов. Другую позицию заняли 20,5 процента участников опроса. Они считают, что ответственность за повышение несет правительство. Еще 2 процента возложило ответственность на парламент. Оставшиеся 3,5 процента не смогли определиться с вариантом ответа.
Губит людей не пиво? Генеральный директор ООО "Северная чистая вода" Варвара Лукичева// ONLINE 22 ИЮНЯ В 11.00