16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  63,6175   EUR  73,6118  

​Аудитория siapress.ru назвала действия Путина, инициировавшего повышение пенсионного возраста, безответственными по отношению к избирателям // ИНФОГРАФИКА

Абсолютное большинство аудитории siapress.ru(74,7 процента) заявили, что Владимир Путин обещавший не повышать пенсионный возраст, но инициировавший это поступил безответственно по отношению к избирателям.

В свою очередь 15,7 процента опрошенных заявили, что такой поступок является ответственным для главы государства, отвечающего за экономику страны. Еще 11,5 процента респондентов затруднились ответить.

В вопросе кто несет ответственность за повышение пенсионного возраста, аудитория портала так же возложила вину на президента - 74 процента голосов. Другую позицию заняли 20,5 процента участников опроса. Они считают, что ответственность за повышение несет правительство. Еще 2 процента возложило ответственность на парламент. Оставшиеся 3,5 процента не смогли определиться с вариантом ответа.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 10:24, просмотров: 165, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Аудитория siapress.ru назвала действия Путина, инициировавшего повышение пенсионного возраста, безответственными по отношению к избирателям // ИНФОГРАФИКА

​Аудитория siapress.ru назвала действия Путина, инициировавшего повышение пенсионного возраста, безответственными по отношению к избирателям // ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 10:24
164 0
Дело не в пенсиях, дело в головах

Дело не в пенсиях, дело в головах
У них получилось. 18 лет лживой пропаганды сделали свое дело. За будущее России можно быть спокойным.
Александр Мазурин Сегодня в 08:01
494 9
«Я думал, что футбол — это вообще не наш вид спорта...»

«Я думал, что футбол — это вообще не наш вид спорта...»
Руководители крупнейших компаний и учреждений Сургута рассказали о своих впечатлениях от ФИФА-2018 и о том, не мешают ли просмотры ночных матчей работе их подчиненных
Надежда Макаренко 20 июня в 18:16
485 0
Обещают необычный формат: 23 июня сургутян зовут на Сабантуй

Обещают необычный формат: 23 июня сургутян зовут на Сабантуй
Праздник начнется в 11 утра на площади возле Сургутского госуниверситета
Лилия Сулейманова 20 июня в 16:05
684 1
Её след

Её след
Написать о Вере Зотовой меня заставила обидная фраза ее приятельницы: "Зачем что-то писать кроме некролога в газету отправили? Она не мэр, о ней много не напечатают!"
Редакция СИА-ПРЕСС 20 июня в 12:13
769 1
Вере Матвеевне Зотовой, учителю и хорошему человеку

Вере Матвеевне Зотовой, учителю и хорошему человеку
Сургутяне проводили в последний путь Веру Зотову, педагога и журналиста
Александра Хадынская, Сургутский государственный университет 20 июня в 12:06
695 1
«Хорошее место — колледж Знаменского...»

«Хорошее место — колледж Знаменского...»
О ситуации с учреждением высказался его выпускник, руководитель «Летучего театра», актер и режиссер Виктор Евдокимов
Редакция СИА-ПРЕСС 20 июня в 10:01
439 0
Статья дня. Вотум недоверия

Статья дня. Вотум недоверия
Однако нужно иметь в виду, что власть не просто нарушила одно из своих обещаний – надо отдавать себе отчёт в том, что её ложь и враньё относительно пенсионной системы стало попросту тотальным
Владислав Иноземцев, экономист 19 июня в 17:19
1397 2
Дело не в пенсии, дело в деньгах

Дело не в пенсии, дело в деньгах
Того, что у моего поколения пенсии не будет, я поняла еще в тот момент, когда начались игры с накопительной и страховой пенсией. Уверенность подкрепилась, когда в силу вступали поправки касательно частных НПФ, затем - когда пошли слухи, что эту систему вообще отменят.
Евгения Гладущенко 19 июня в 14:12
1816 33
​Какие автошколы Сургута лучше всех обучают вождению? // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС

​Какие автошколы Сургута лучше всех обучают вождению? // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС
На основе данных ГИБДД по количеству аварий, совершенных водителями-новичками
Лилия Сулейманова 19 июня в 14:06
691 0
​В Сургуте проходит бесплатный йога-марафон для всех желающих // РАСПИСАНИЕ

​В Сургуте проходит бесплатный йога-марафон для всех желающих // РАСПИСАНИЕ
Катерина Филимонова 19 июня в 11:58
645 3
​«Аналога этому колледжу в России нет!»

​«Аналога этому колледжу в России нет!»
Кристина Руденченко, выпускница колледжа русской культуры им. А. С. Знаменского, искусствовед, этнофристайлер и призер международных конкурсов, поделилась мнением о ситуации, сложившейся в заведении
Редакция СИА-ПРЕСС 19 июня в 10:01
647 0
Обещать - не значит жениться

Обещать - не значит жениться

Сталепромышленное производство – далеко не самый безопасный вид деятельности.Складывается ощущение, что в заботе о деловой среде власть забыла о качестве среды городской. Но особо переживать, а тем более – строить баррикады на подъездах к будущей стройплощадке, преждевременно. Потому что совсем не факт, что этот проект «Северстали» все же будет реализован
Маргарита Стройнова 18 июня в 17:25
1182 20
​«Прошу вышестоящих лиц вмешаться в эту ситуацию!» Сотрудник колледжа русской культуры им. А. С. Знаменского написал петицию Владимиру Путину

​«Прошу вышестоящих лиц вмешаться в эту ситуацию!» Сотрудник колледжа русской культуры им. А. С. Знаменского написал петицию Владимиру Путину
Надежда Макаренко 18 июня в 15:13
1495 0
Priority pass в Сургуте - мягкие диваны, бесплатный Wi-Fi и шведский стол // ФОТО

Priority pass в Сургуте - мягкие диваны, бесплатный Wi-Fi и шведский стол // ФОТО
В аэропорту открылся зал ожидания повышенной комфортности
Константин Шперлинг 18 июня в 10:32
1080 1
Нам все по плечу!

Нам все по плечу!
В общем, по просьбам трудящихся деньги на все важнейшие государственные дела, без которых можно самим остаться не у дел, власть нашла в кармане... Ну... Этих самых, как их бишь там?! Которые голосовали-то недавно!
Александр Мазурин 18 июня в 10:01
1120 7
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Стройнова Маргарита Сергеевна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика