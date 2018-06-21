​Аудитория siapress.ru назвала действия Путина, инициировавшего повышение пенсионного возраста, безответственными по отношению к избирателям // ИНФОГРАФИКА

Абсолютное большинство аудитории siapress.ru(74,7 процента) заявили, что Владимир Путин обещавший не повышать пенсионный возраст, но инициировавший это поступил безответственно по отношению к избирателям.

В свою очередь 15,7 процента опрошенных заявили, что такой поступок является ответственным для главы государства, отвечающего за экономику страны. Еще 11,5 процента респондентов затруднились ответить.

В вопросе кто несет ответственность за повышение пенсионного возраста, аудитория портала так же возложила вину на президента - 74 процента голосов. Другую позицию заняли 20,5 процента участников опроса. Они считают, что ответственность за повышение несет правительство. Еще 2 процента возложило ответственность на парламент. Оставшиеся 3,5 процента не смогли определиться с вариантом ответа.