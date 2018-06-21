16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  63,6175   EUR  73,6118  

Дело не в пенсиях, дело в головах

У них получилось. 18 лет лживой пропаганды сделали свое дело. За будущее России можно быть спокойным.

Дело в головах
Дело в головах

Оно предопределено. Дело только в числительных. 1917-й. 1991-й. Когда грохнет очередная катастрофа, через один год или через двадцать, неважно. Гораздо важнее другое. То, что приведет к этой катастрофе, то, с чем жить после нее – то, что у молодых, энергичных, успешных в головах. А там...

Своя Вселенная. Целый собственный мир. Вернее, отражение мира в кривом зеркале путинской России. Со своей историей, своей моралью, своими понятиями о приличиях, чести и достоинстве, о том, что нормально, а что нормой не является. Конечно, и язык свой собственный, позаимствованный из телевизора, птичий «российский язык», этот исковерканный русский, в котором каждое слово, каждое явление имеет противоположный смысл. Авторитаризм путинского корпоративного государства сознательно называется демократией, оппозицией мельтешащие на пропагандистском государственном телевидении личности, которые кормятся из рук власти и служат ей мальчиками для битья или, скорее, девочками по вызову.

И вся эта кутерьма с понятиями допускается вовсе не по ошибке, не по недомыслию, а совершенно сознательно, потому что «простите, вынуждена так называть, а то у нас тогда строй меняется. Обязательное условие демократии – наличие оппозиции...» Потому что

ничего не изменится, если я начну хаять режим (так на «российском языке» звучит говорить всем по уверениям самого автора известную правду). Совершенно ничего! Те, кто согласен поставят лайк, те, кто не согласен и читать не станут, мысль до аудитории я не донесу.

Мысль... Мысль оригинальная. Надо что-то делать, а не доить безропотное население с помощью повышения пенсионного возраста, роста НДС и цен на топливо. Что-то другое. Например, в стране, где власть только и держится на военной истерии, противостоянии всему цивилизованному миру, на репрессивном аппарате бесконечных силовиков, перестать «уже играть в танчики, кораблики и самолетики». А как в СССР (!) «начать производить больше качественного продукта, поставлять его на внешний рынок и на этом зарабатывать.»

Как же без этого? Уж очень популярен в их Вселенной миф о тоталитарном СССР со своей неэффективной военной экономикой дефицита, как раз и приведшей его к краху, как о динамично развивавшейся стране высоких технологий с «обширными торговыми связями», по примеру которой неплохо бы строить российскую экономику. Этот миф после восемнадцати лет ежедневного повторения лживыми государственными пропагандистами стал популярен настолько, что говорить такое, писать подобное стало нормой. Своеобразной аксиомой, не требующей доказательств.

Как не требует доказательств и не менее мифическое: советское «отношение к населению было соответствующее, если уж дальше разбираться». Это про бесправное население совка, которому никем не избираемое начальство милостиво позволяло единогласно голосовать за себя и за свою единственно правильную «мудрую политику», которому поднимало цены и нормы выработки «по просьбам самих трудящихся», когда припирало, отнимало вклады, «зато» обеспечивало нищенский уровень существования, о котором в песне поется: «нищие молятся-молятся на то что их нищета гарантирована...»

Кстати, в ходе обсуждения текста прозвучала еще одна мысль: «Если будем сидеть и не обращать внимание, реагировать на ту кость, которую они нам кинули в виде пенсионной реформы, то, простите, до пенсии мы не доживем - сдохнем с голоду, так как закона об обязательном индексировании зарплаты, создании работающей и эффективной экономической модели и так далее нам никто не предложил.»

Не предложил закона об индексации зарплаты и создании эффективной экономики...

Это все на полном серьезе не в 1983 году нищий молодой специалист с советскими познаниями об экономике в закрытой стране, где обычный-то иностранный журнал редкость неслыханная. А в XXI веке, в стране, где доступны все достижения современной экономической науки, пока еще работает всемирная паутина Интернет, где кривой-косой монополизированный, но все-таки рынок является основой экономической системы. Образованный успешный обеспеченный энергичный человек на глазах у изумленной публики изобретает велосипед.

А ничего удивительного. Просто в его Вселенной настоящий велосипед рыночной экономики не ездит. Ну, нет здесь ни свободы предпринимательства, ни правового государства, ни сменяемости власти на честных свободных выборах, без которой коррупцию не победить никогда. Ни честного справедливого независимого суда, ни правоохранительных органов, ни органов местного самоуправления, ни независимых СМИ. Ни железных гарантий прав частной собственности. Ни Конституции, как незыблемого Основного Закона. Все это никому не подконтрольное государство де-факто отменило. Все, без чего рыночная экономика не только не может развиваться, само ее существование становится невозможным.

Так наш современный образованный успешный обеспеченный энергичный человек в своих рецептах развития даже не заикается об азах экономической теории и практики, о необходимых и достаточных условиях создания эффективной экономики. В его мире их как бы не существует. И уж точно они не являются аксиомой. Проще и понятнее советские законы «об обязательном индексировании зарплаты, создании работающей и эффективной экономической модели». В этой Вселенной естественнее и куда реальнее вдруг ни с того ни с сего (не по приказу ли сверху?) «начать производить больше качественного продукта, поставлять его на внешний рынок и на этом зарабатывать». Без всяких политических изменений, без обеспечения прав и свобод, по мановению волшебной палочки «создать реальные привлекательные условия для талантливой молодежи, которая в состоянии эти разработки нам предложить».

И дело тут вовсе не в фамилии человека, размышления которого вы читали. Дело в том, что по моим наблюдениям этот образ мысли сегодня норма среди молодых, современных, успешных, обеспеченных. Именно эта норма неминуемо приведет к краху, не может не привести. А что еще хуже, восстанавливать разрушенное государство придется людям, витающим сегодня в своей Вселенной, людям с исковерканным многолетними усилиями лживой пропаганды представлением об основах человеческого общества: об экономике, праве, истории, морали, понятиях о приличиях, чести и достоинстве, о том, что нормально, а что нормой не является. Вот это самая настоящая катастрофа.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 08:01, просмотров: 169, комментариев: 1


QR код
Комментарии:
Dochimacho
не нравится
Сегодня в 09:20
Ещё раз спрашиваю автора: что делать то? Баррикады? Так ведь было уже.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Дело не в пенсиях, дело в головах

Дело не в пенсиях, дело в головах
У них получилось. 18 лет лживой пропаганды сделали свое дело. За будущее России можно быть спокойным.
Александр Мазурин Сегодня в 08:01
166 1
«Я думал, что футбол — это вообще не наш вид спорта...»

«Я думал, что футбол — это вообще не наш вид спорта...»
Руководители крупнейших компаний и учреждений Сургута рассказали о своих впечатлениях от ФИФА-2018 и о том, не мешают ли просмотры ночных матчей работе их подчиненных
Надежда Макаренко 20 июня в 18:16
411 0
Её след

Её след
Написать о Вере Зотовой меня заставила обидная фраза ее приятельницы: "Зачем что-то писать кроме некролога в газету отправили? Она не мэр, о ней много не напечатают!"
Редакция СИА-ПРЕСС 20 июня в 12:13
656 0
Вере Матвеевне Зотовой, учителю и хорошему человеку

Вере Матвеевне Зотовой, учителю и хорошему человеку
Сургутяне проводили в последний путь Веру Зотову, педагога и журналиста
Александра Хадынская, Сургутский государственный университет 20 июня в 12:06
652 1
«Хорошее место — колледж Знаменского...»

«Хорошее место — колледж Знаменского...»
О ситуации с учреждением высказался его выпускник, руководитель «Летучего театра», актер и режиссер Виктор Евдокимов
Редакция СИА-ПРЕСС 20 июня в 10:01
410 0
Статья дня. Вотум недоверия

Статья дня. Вотум недоверия
Однако нужно иметь в виду, что власть не просто нарушила одно из своих обещаний – надо отдавать себе отчёт в том, что её ложь и враньё относительно пенсионной системы стало попросту тотальным
Владислав Иноземцев, экономист 19 июня в 17:19
1181 2
Дело не в пенсии, дело в деньгах

Дело не в пенсии, дело в деньгах
Того, что у моего поколения пенсии не будет, я поняла еще в тот момент, когда начались игры с накопительной и страховой пенсией. Уверенность подкрепилась, когда в силу вступали поправки касательно частных НПФ, затем - когда пошли слухи, что эту систему вообще отменят.
Евгения Гладущенко 19 июня в 14:12
1698 32
​Какие автошколы Сургута лучше всех обучают вождению? // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС

​Какие автошколы Сургута лучше всех обучают вождению? // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС
На основе данных ГИБДД по количеству аварий, совершенных водителями-новичками
Лилия Сулейманова 19 июня в 14:06
680 0
​В Сургуте проходит бесплатный йога-марафон для всех желающих // РАСПИСАНИЕ

​В Сургуте проходит бесплатный йога-марафон для всех желающих // РАСПИСАНИЕ
Катерина Филимонова 19 июня в 11:58
638 3
​«Аналога этому колледжу в России нет!»

​«Аналога этому колледжу в России нет!»
Кристина Руденченко, выпускница колледжа русской культуры им. А. С. Знаменского, искусствовед, этнофристайлер и призер международных конкурсов, поделилась мнением о ситуации, сложившейся в заведении
Редакция СИА-ПРЕСС 19 июня в 10:01
638 0
Обещать - не значит жениться

Обещать - не значит жениться

Сталепромышленное производство – далеко не самый безопасный вид деятельности.Складывается ощущение, что в заботе о деловой среде власть забыла о качестве среды городской. Но особо переживать, а тем более – строить баррикады на подъездах к будущей стройплощадке, преждевременно. Потому что совсем не факт, что этот проект «Северстали» все же будет реализован
Маргарита Стройнова 18 июня в 17:25
1159 20
​«Прошу вышестоящих лиц вмешаться в эту ситуацию!» Сотрудник колледжа русской культуры им. А. С. Знаменского написал петицию Владимиру Путину

​«Прошу вышестоящих лиц вмешаться в эту ситуацию!» Сотрудник колледжа русской культуры им. А. С. Знаменского написал петицию Владимиру Путину
Надежда Макаренко 18 июня в 15:13
1471 0
Priority pass в Сургуте - мягкие диваны, бесплатный Wi-Fi и шведский стол // ФОТО

Priority pass в Сургуте - мягкие диваны, бесплатный Wi-Fi и шведский стол // ФОТО
В аэропорту открылся зал ожидания повышенной комфортности
Константин Шперлинг 18 июня в 10:32
1073 1
Нам все по плечу!

Нам все по плечу!
В общем, по просьбам трудящихся деньги на все важнейшие государственные дела, без которых можно самим остаться не у дел, власть нашла в кармане... Ну... Этих самых, как их бишь там?! Которые голосовали-то недавно!
Александр Мазурин 18 июня в 10:01
1104 7
Начальник ИФНС Сургута Елена Голышева: «Расходы на контрольно-кассовую технику предприниматель может возместить полностью»

Начальник ИФНС Сургута Елена Голышева: «Расходы на контрольно-кассовую технику предприниматель может возместить полностью»
Сергей Степанов 15 июня в 17:04
574 0
С 1 июля у россиян новая обязанность перед государством: отчитываться за поступления на банковские счета

С 1 июля у россиян новая обязанность перед государством: отчитываться за поступления на банковские счета
ИФНС также будет проверять регулярные переводы, чтобы исключить нелегальный заработок
Лилия Сулейманова 15 июня в 10:42
59343 16
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Стройнова Маргарита Сергеевна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика