Дело не в пенсиях, дело в головах

Оно предопределено. Дело только в числительных. 1917-й. 1991-й. Когда грохнет очередная катастрофа, через один год или через двадцать, неважно. Гораздо важнее другое. То, что приведет к этой катастрофе, то, с чем жить после нее – то, что у молодых, энергичных, успешных в головах. А там...

Своя Вселенная. Целый собственный мир. Вернее, отражение мира в кривом зеркале путинской России. Со своей историей, своей моралью, своими понятиями о приличиях, чести и достоинстве, о том, что нормально, а что нормой не является. Конечно, и язык свой собственный, позаимствованный из телевизора, птичий «российский язык», этот исковерканный русский, в котором каждое слово, каждое явление имеет противоположный смысл. Авторитаризм путинского корпоративного государства сознательно называется демократией, оппозицией мельтешащие на пропагандистском государственном телевидении личности, которые кормятся из рук власти и служат ей мальчиками для битья или, скорее, девочками по вызову.

И вся эта кутерьма с понятиями допускается вовсе не по ошибке, не по недомыслию, а совершенно сознательно, потому что «простите, вынуждена так называть, а то у нас тогда строй меняется. Обязательное условие демократии – наличие оппозиции...» Потому что

ничего не изменится, если я начну хаять режим (так на «российском языке» звучит говорить всем по уверениям самого автора известную правду). Совершенно ничего! Те, кто согласен поставят лайк, те, кто не согласен и читать не станут, мысль до аудитории я не донесу.

Мысль... Мысль оригинальная. Надо что-то делать, а не доить безропотное население с помощью повышения пенсионного возраста, роста НДС и цен на топливо. Что-то другое. Например, в стране, где власть только и держится на военной истерии, противостоянии всему цивилизованному миру, на репрессивном аппарате бесконечных силовиков, перестать «уже играть в танчики, кораблики и самолетики». А как в СССР (!) «начать производить больше качественного продукта, поставлять его на внешний рынок и на этом зарабатывать.»

Как же без этого? Уж очень популярен в их Вселенной миф о тоталитарном СССР со своей неэффективной военной экономикой дефицита, как раз и приведшей его к краху, как о динамично развивавшейся стране высоких технологий с «обширными торговыми связями», по примеру которой неплохо бы строить российскую экономику. Этот миф после восемнадцати лет ежедневного повторения лживыми государственными пропагандистами стал популярен настолько, что говорить такое, писать подобное стало нормой. Своеобразной аксиомой, не требующей доказательств.

Как не требует доказательств и не менее мифическое: советское «отношение к населению было соответствующее, если уж дальше разбираться». Это про бесправное население совка, которому никем не избираемое начальство милостиво позволяло единогласно голосовать за себя и за свою единственно правильную «мудрую политику», которому поднимало цены и нормы выработки «по просьбам самих трудящихся», когда припирало, отнимало вклады, «зато» обеспечивало нищенский уровень существования, о котором в песне поется: «нищие молятся-молятся на то что их нищета гарантирована...»

Кстати, в ходе обсуждения текста прозвучала еще одна мысль: «Если будем сидеть и не обращать внимание, реагировать на ту кость, которую они нам кинули в виде пенсионной реформы, то, простите, до пенсии мы не доживем - сдохнем с голоду, так как закона об обязательном индексировании зарплаты, создании работающей и эффективной экономической модели и так далее нам никто не предложил.»

Не предложил закона об индексации зарплаты и создании эффективной экономики...

Это все на полном серьезе не в 1983 году нищий молодой специалист с советскими познаниями об экономике в закрытой стране, где обычный-то иностранный журнал редкость неслыханная. А в XXI веке, в стране, где доступны все достижения современной экономической науки, пока еще работает всемирная паутина Интернет, где кривой-косой монополизированный, но все-таки рынок является основой экономической системы. Образованный успешный обеспеченный энергичный человек на глазах у изумленной публики изобретает велосипед.

А ничего удивительного. Просто в его Вселенной настоящий велосипед рыночной экономики не ездит. Ну, нет здесь ни свободы предпринимательства, ни правового государства, ни сменяемости власти на честных свободных выборах, без которой коррупцию не победить никогда. Ни честного справедливого независимого суда, ни правоохранительных органов, ни органов местного самоуправления, ни независимых СМИ. Ни железных гарантий прав частной собственности. Ни Конституции, как незыблемого Основного Закона. Все это никому не подконтрольное государство де-факто отменило. Все, без чего рыночная экономика не только не может развиваться, само ее существование становится невозможным.

Так наш современный образованный успешный обеспеченный энергичный человек в своих рецептах развития даже не заикается об азах экономической теории и практики, о необходимых и достаточных условиях создания эффективной экономики. В его мире их как бы не существует. И уж точно они не являются аксиомой. Проще и понятнее советские законы «об обязательном индексировании зарплаты, создании работающей и эффективной экономической модели». В этой Вселенной естественнее и куда реальнее вдруг ни с того ни с сего (не по приказу ли сверху?) «начать производить больше качественного продукта, поставлять его на внешний рынок и на этом зарабатывать». Без всяких политических изменений, без обеспечения прав и свобод, по мановению волшебной палочки «создать реальные привлекательные условия для талантливой молодежи, которая в состоянии эти разработки нам предложить».

И дело тут вовсе не в фамилии человека, размышления которого вы читали. Дело в том, что по моим наблюдениям этот образ мысли сегодня норма среди молодых, современных, успешных, обеспеченных. Именно эта норма неминуемо приведет к краху, не может не привести. А что еще хуже, восстанавливать разрушенное государство придется людям, витающим сегодня в своей Вселенной, людям с исковерканным многолетними усилиями лживой пропаганды представлением об основах человеческого общества: об экономике, праве, истории, морали, понятиях о приличиях, чести и достоинстве, о том, что нормально, а что нормой не является. Вот это самая настоящая катастрофа.