«Я думал, что футбол — это вообще не наш вид спорта...»

Чемпионат мира по футболу идет полным ходом. Вчера сборная России отличилась во второй раз, обыграв египтян со счетом 3:1.

Обычно просмотр захватывающих матчей застает преданных болельщиков в ночное время. Города и веси до рассвета сотрясаются от криков радеющих за победу граждан. А утром — бац! — пора на работу.

Так каково быть футбольным фанатом и добросовестным сотрудником одновременно? Прощаются ли болельщикам недосыпы и опоздания из-за Чемпионата мира по футболу? Обо всем этом нам рассказали руководители компаний и учреждений Сургута.

Игорь Брусниловский, заместитель начальника управления по организации обслуживания производства ОАО «Сургутнефтегаз:

«Наши сотрудники приходят на работу вовремя, задержек в связи с поздними просмотрами игр нет. Никакого негатива от Чемпионата мира по футболу нет. У нас все и работают, и болеют — совмещаем приятное с полезным!

И пока команды демонстрируют нормальные результаты (я не говорю о качестве игры, но результат всех устраивает), настроение приподнятое. Все верят в команду! Хотя все понимают, что впереди еще достаточно серьезные соперники, и придется получше постараться. Особых иллюзий мы не питаем. Ждем встречи с Уругваем. Мое личное мнение: на результаты по выходу из группы оно, скорее всего, влияния не окажет. Но вообще есть два мнения: стараться играть с Уругваем до победы или все-таки пытаться сохранить силы, чтобы в восьмой финала дальше показывать какие-то результаты.

Если мы выходим на Испанию и Португалию в следующем этапе, то, на мой взгляд, наши шансы резко уменьшаются. Маловероятно, что мы сможем одолеть таких соперников! Нужно дальше продолжать свою игру, стараться выиграть Уругвай и сохранить некий позитивный образ команды хотя бы в отборочной группе».

Андрей Трубецкой, глава Сургутского района:

«Я бы не назвал себя активным футбольным болельщиком, но таковым является мой сын. Именно от него я знаю последние новости о Чемпионате мира по футболу. Я в курсе, что вчера наша сборная вчера обыграла команду из Египта, и что впервые за много лет российским игрокам обеспечен выход из группы. Это не может не радовать!»

Илья Кандаков, генеральный директор ООО «Строительно-финансовая компания «Сургутгазстрой»:

«Я являюсь активным болельщиком! Смотрю все матчи. Переживаю за нашу сборную. Все подчиненные приходят вовремя. Надо болеть, надо поддерживать! Наша команда оправдывает все надежды и чаяния нашей страны — за это им большое спасибо!»





Дмитрий Филиппов, директор ледовой арены «Титан»:

«Проверить сотрудников на опоздания я смогу только 21 июня, потому что был в отпуске. Активным футбольным болельщиком меня назвать, конечно, трудно. Но те две игры, что были, — с Саудовской Аравией и Египтом — я смотрел и болел за наших. И очень рад, хотя и мало спал.

Игрой сборной я доволен, хотя я вообще очень болею за хоккей. Интерес к футболу у меня когда-то был, но в связи с тем, что наши ребята плохо играли, я начал как-то скептически относиться к этому и перестал смотреть матчи.

Но этот Чемпионат мира, конечно, прекрасен! Я думал, что футбол — это вообще не наш вид спорта. И всегда везде говорил, что надо хоккей продвигать. Очень радуют успехи команды».

Сергей Пустозеров, директор Сургутского хлебозавода :

«Проконтролировать сотрудников на предмет опозданий я не могу, поскольку сам сейчас в отпуске. Я болею, да. Если говорить о вчерашней игре, то первый гол был как бы случайный, а второй гол —красавец, конечно! В целом они молодцы. Пока что я доволен игрой. Но можно было и лучше! Но еще не особо сильные команды просто. Надежда есть, но слабенькая... Время покажет».





Олег Миненков, директор ООО «СПС-Логистик»:

«Являюсь ли я активным болельщиком? Я таких наблюдаю сбоку. Все мои сотрудники, несмотря на просмотры матчей, приходят вовремя».

Наконец, самым лаконичным и емким ответом поделился начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Сургуту управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по ХМАО-Югре Сергей Ковальский: «Доволен игрой сборной. Спасибо!»

Кстати, следующий выход российской сборной состоится 25 июня в 19:00. Нашими соперниками станут уругвайцы. В настоящий момент ставки на победу разделились на три практически одинаковые части. Однако перевес пока что на стороне Уругвая — 39 процентов голосов.

А вы болеете за нашу сборную? Случается ли вам опаздывать на работу из-за просмотра ночных футбольных матчей? Делитесь своими историями в комментариях!