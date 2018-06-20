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Обещают необычный формат: 23 июня сургутян зовут на Сабантуй

Праздник начнется в 11 утра на площади возле Сургутского госуниверситета

В эту субботу, 23 июня, в Сургуте состоится ежегодный национальный праздник «Сабантуй».

31 по счету мероприятие пройдет на площади возле Сургутского государственного университета.

Гуляние организовывает администрация города совместно с башкирским национально-культурным центром «Курай» во главе с Зульфирой Италмасовой и Национально-культурной автономией татар под предводительством Рафаиля Ульбекова.

В этом году на праздник плуга прибудет делегация из 118 человек из Альметьевска Республики Татарстан. Гости вместе с местными объединениями татар и башкир обещают провести праздник в необычном формате.

«Мы пригласили на праздник и Наталью Комарову. Уже известно, что будут представители из правительства Югры, но ответ по присутствию губернатора еще не получили», — рассказал СИА-ПРЕСС зампредседателя сургутской автономии татар Риф Садыков.

В составе альметьевской делегации приедут 70 знаменитых артистов: Рустам Асаев, Булат и Диля Нигматуллины, Ильназ Сафиуллин, Наиль Сагдиев, Гульнур Гатина, Артур Мингазов и Марат Галимов (дуэт «Артур и Марат») и другие.

Также на мероприятие приедут представители национальных объединений татар и башкир из других муниципалитетов Югры.

В этот день возле СурГУ будут работать три концертные площадки, на которых выступят местные творческие коллективы и приезжие артисты.

15 поваров приготовят для дегустации различные национальные блюда всем гостям праздника.

Будут проводиться различные игры, состязания для любого возраста, раздаваться сувениры. Неподалеку от главной площади будут проходить «Игры батыров»: колка и вязка дров, распил бревен, бой мешками на бревне, сеновал, перетягивание палки и так далее. Конечно состоится состязание по национальной борьбе «Курэш», победитель которой по традиции получит барана.

Гости Сабантуя получат возможность посетить национальные подворья, оценить быт и костюмы татар и башкир.

Не обойдется гуляние и без торговых рядов, где можно будет купить еду, сувениры и другую продукцию.

Важно: с 8 и до 20 часов будут перекрыт проезд от перекрестка: ул. Университетская – пр. Ленина до площади перед Сургутским государственным университетом.


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20 июня в 16:05, просмотров: 685, комментариев: 1


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Комментарии:
Вольдемар
не нравится
Сегодня в 09:30
Формат привычный-колючка по периметру и вертухаи?

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