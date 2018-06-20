Как отражаются и отражаются ли в нашей жизни те, с кем приходится столкнуться всего один-два раза да и то случайно? То ли твои близкие станут этому причиной, то ли эти люди окажутся друзьями друзей или же твоих коллег. Иногда этот след почти незаметен. Но когда личность масштабна, ее не забыть, не задвинуть в дальний угол памяти. Таким человеком, настоящей неординарной личностью была учитель истории и сургутская журналистка Вера Матвеевна Зотова, с которой 19 июня простились самые близкие ее люди. Похороны были тихими и скромными, без громких пафосных речей и долгих мучительных прощаний. Такие, как захотела перед смертью она сама.

Написать о ней (хоть, думаю, найдутся люди из ее круга, которые больше знают о Вере Матвеевне) меня заставила одна обидная фраза.

"Зачем что-то писать кроме некролога, который мы в газету отправили?- рассуждала одна ее приятельница,- она не мэр, о ней много не напечатают!"

А жаль, что когда уходит честный, трудолюбивый, преданный своему делу и городу человек, ему не всегда напишут вслед доброе слово, статью, заметку, полагая печатную полосу более важным местом, чем скромные заслуги ушедшего. И вот хочется нарушить эти неправильные традиции, принятые всеми по умолчанию, и вспомнить в «НГ» о человеке, до последнего читавшем и выписывавшем эту газету. Это было одно из ее правил - знать, чем живет Сургут, что в нем происходит, следить за новостями на сайте СИА-ПРЕСС и в программах городского телевидения.

Знакомы по-настоящему мы с Верой Матвеевной, в общем-то, не были. Так, иногда сталкивались то в сургутском доме журналистов, то в городской филармонии, то на мероприятиях в Пушкинской библиотеке. Она была значительно старше, и мне в голову не приходило, что с ней можно было бы дружить. Удивляло, что работающий учитель может хотеть и успевать заниматься еще чем-то. Писать статьи в городскую газету, например, или работать с детскими проектами. И не потому что заставили или поручили, а, что называется, по зову сердца. Привлекали ее остроумие, резкость и бескомпромиссность суждений, но и доброжелательность.

Наши общие знакомые всегда отзывались о ней с уважением. В сообществе сургутских учителей истории она слыла компетентным и эрудированным специалистом, учителем отлично знавшим свой предмет, владевшим самыми современными методиками и технологиями обучения, умеющим и увлечь , и подготовить к ЕГЭ старшеклассников, и сплотить коллег своего методического объединения.

Вся сознательная жизнь Веры Матвеевны была связана с Сургутом. Здесь она начала работать историком в самой лучшей в начале 80-х средней школе №10. Часто вспоминала, как ее первый директор Валерий Шейхевич Салахов сражался с ее упрямством, посещал ее уроки и классные часы, критиковал и упорно ковал из нее специалиста. Впоследствии, когда после партийной работы она в 90-е вернулась работать в школу, он же взял ее в свою только что открывшуюся гимназию. Поверил, что ее учительский талант и сноровка никуда не подевались, что со школьными программами она легко справится, и что ее место должно быть тут, в новом учительском коллективе, в невиданном еще Сургутом да и всем округом образовательном учреждении нового типа. И хотя после многих лет в гимназии Вера Матвеевна успела еще поработать и заместителем директора средней школы № 44, и учителем истории в школе №19, их профессиональная дружба с Салаховым никогда не прекращалась. Оба ценили друг в друге профессионализм и преданность своему делу.

За годы в учительской профессии Вера Зотова снискала себе уважение и дружбу многих учеников и коллег. Ее многолетний и доблестный труд был отмечен множеством почетных грамот окружного и городского департаментов образования, грамотой главы администрации Сургута, ей было присвоено звание Почетный работник общего образования РФ. Все это важные знаки того, что дело свое этот человек выполнял не просто честно, но отдаваясь ему целиком, не считаясь со временем, усталостью и другими обстоятельствами, которыми мы зачастую оправдываем нашу пассивность. Конечно, Вера Матвеевна была человеком, рожденным и воспитанным в СССР. Нам кажется, что именно то пионерско-комсомольское воспитание требовало от людей отдачи и преданности, делало их такими цельными и правильными. Но, думаю, это не совсем так. Всю жизнь мы делаем себя. Позволяем себе слабости или запрещаем быть немощными и требуем с себя по полной. Все, кто знал Веру Зотову говорят, что она была именно такой. Самодисциплина и организованность, самовоспитание и ответственность перед самой собой. Она не ограничивалась тем, что умела и знала, была открытой к общению со всем новым, и потому так интересна своим ученикам и коллегам.

А еще она любила делать подарки. Придумывать их (подарки), писать стихотворные пожелания, просто вынимать при встрече симпатичную шоколадку, оригинальную ручку или маленький блокнотик. Такие сувениры получали от нее многие, кто и не ждал. Так могла она поприветствовать любого ученика на своем пути, вахтера на входе в чужую школу, кондуктора автобуса. А сколько книг она подарила своим коллегам! Сколько приносила с собой на уроки вырезок с любопытными статьями и полезными материалами. Это тоже были подарочки . Полезные. Важные.

Её уроки, ее дружба, ее забота о семье, друзьях, учениках - все это следы ее обыкновенной жизни. Думаю, ей удалось оставить "....незримый прочный след " в душе многих людей. Как останется он и в моей душе.