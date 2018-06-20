Вере Матвеевне Зотовой, учителю и хорошему человеку

Говорят, что стучаться надо в ту дверь, которую откроют. Вера Матвеевна была как раз таким человеком, сердце которого всегда было открыто людям. К ней можно было запросто подойти и поговорить, о чем угодно, и всегда это был интересный разговор, важный, потому что ей всегда было не все равно. Таких называют «человек с активной жизненной позицией», а если попросту – то неравнодушный человек.

С профессией ей повезло: она была на своем месте. Ее уважали коллеги и любили дети. Последнее – самое важное. Они чувствуют даже микрон фальши, а в ней ее не было ни микрона. И детей она не просто любила - она уважала их, видела в них личность. Она всегда чувствовала, что нужно ребенку сказать в данный момент. Поэтому к ней и шли за советом многие, знали, что поможет и подскажет, и плечо подставит, и слезу утрет, и вдует по первое число, если заслужил.

Шумная, громогласная, человек-порыв, человек-движение – и при этом очень ранимая, тонкая, с «содранной кожей». Справедливость была ее жизненным девизом. Жить по чести, жить по совести – это вроде бы так просто, но не все могут. А она могла.

Каждый из нас может вспомнить встречи и разговоры с ней, её глубокий, чуть с хрипотцой голос, непередаваемую самоиронию и убежденность в своей правоте. Нам будет ее не хватать. След свой на земле она оставила. В лице благодарных учеников, преданных друзей и коллег.

О ней трудно говорить в прошедшем времени. Такие люди, уходя, оставляют в нас огонек своей «неугасимой лампады» - частицу своей души. И мы, оставшиеся жить, будем хранить в себе это тепло и добрую память о Хорошем человеке.