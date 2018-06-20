«Я выпустился из дома. С ощущением дома и с пониманием, что везде, где есть часть той культуры, что мне дана, — мой дом. Легкость, с которой я могу перемещаться между городами, компаниями, социальными слоями, отчасти тоже оттуда.

Еще из приобретенного в колледже — четкое понимание своего права на размышление, на сомнение, на свое видение.

Хорошее место — колледж Знаменского. Место, создающее целостность. Я аналогов ему не знаю. Скорее всего, оно единственное.

Можно быстренько все под одни бумажки подравнять, и будет тогда, как говорил Мюнхгаузен. По его словам, все глупые вещи делаются с серьезным выражением лица. А можно из уникальности сделать достояние, бренд, если хотите. Я — за второе. У меня нечасто серьезное лицо».