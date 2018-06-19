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Статья дня. Вотум недоверия

Всего через месяц после инаугурации президента, дождавшись дня открытия чемпионата мира по футболу, российские власти анонсировали повышение пенсионного возраста, которое начнётся уже со следующего года. Каким бы экономически оправданным ни казалось это решение, его нельзя считать чем-то иным, кроме как нарушением того «общественного договора», который прежде существовал между народом и властью и скреплялся фразой В.Путина о том, что пенсионный возраст не повысится, «пока он является президентом».

Сегодня многие комментаторы говорят, что власть нанесла удар по довольно лояльной ей группе – по людям, которым исполнилось 55-60 лет и которые последние годы ожидали выхода на пенсию с нетерпением. В большинстве своём, не имея хорошей работы и сейчас, они столкнуться с большими сложностями в дальнейшем трудоустройстве – зато власти добавят 600 миллиардов рублей в год в и без того профицитный бюджет (причём с каждым годом сумма «экономии» будет пропорционально расти).

Однако нужно иметь в виду, что власть не просто нарушила одно из своих обещаний – надо отдавать себе отчёт в том, что её ложь и враньё относительно пенсионной системы стало попросту тотальным. Тем, кто родился после 1967 года, и пока ещё не собирается на заслуженный отдых (я говорю «пока ещё» потому, что в России события, которые должны произойти через 5-10 лет, не определяют поведения человека), правительство «передало привет» ещё раньше.

Накопительная пенсия, которая вводилась именно для этой возрастной когорты в 2002 году, «заморожена» с 2014 года, чем наши власти уже лишили будущих пенсионеров если не самих замороженных 2,7 триллиона рублей, то по крайней мере доходов от этой суммы (ну, о разной цене российских денег до и после судьбоносных крымских событий я даже не говорю).

Но и на этом всенародно избранная власть не собирается останавливаться. Вице-премьер Т.Голикова только что сообщила о том, что есть намерения отменить т.н. балльную систему расчёта пенсий, которая была введена всего три года назад и которая создавала хоть какую-то определенность в отношении расчёта будущего дохода пенсионера. Иначе говоря, за последние четыре года Кремль практически полностью демонтировал самый существенный элемент российской системы социального обеспечения.

Однако надо отдать должное нашим властям: они хорошо знают свой народ (которому интереснее прильнуть к телевизорам и посмотреть на бессмысленно бегающих по полю молодых миллионеров) и свою оппозицию (которая занята сегодня выдвижением кандидатов в депутаты, мэры и губернаторы вкупе с повышением самой себе компенсации за когда-то полученные голоса, и никак не реагирует на происходящее). Однако когда закончатся и чемпионат, и странная суета, почему-то называемая предвыборной, людям придётся задуматься о том, что же произошло летом 2018 года.

Вывод, мне кажется, может быть только один. В России, нужно признать, нет коммунистов и либералов, нет келейно назначавшихся генсеков и всенародно избираемых президентов. Есть власть, которая во все времена видела своё призвание в обирании собственного народа (с реформы 1961 года до обмена купюр в 1991 и 1993-м; от ликвидации вкладов во Внешэкономбанке до замораживания пенсий).

Одна тысяча рублей, на которую старикам собираются повысить пенсии в следующем году – это приблизительно 7 процентов сегодняшней средней пенсии – т.е. по сути обычная индексация, которую и так нужно было провести в 2019 году и своего рода компенсация за отказ от полноценной индексации, не состоявшейся в текущем году. Отношение к этой власти у любого думающего человека может выражаться только одним словом – «недоверие».

Вотум недоверия должен стать императивом поведения любого жителя Российской Федерации – но так как большинство наших сограждан слишком трусливы для того, чтобы выразить его даже за закрытыми шторками кабинок для голосования, можно посоветовать им иной метод.

Вотум недоверия должен выражаться в поведении, исходящим из того, что власти не выполнят перед гражданами никаких данных им обещаний. Нужно, как это привыкли делать в Китае, откладывать на старость самим. И, разумеется, откладывать не в рублях (замечу: средняя пенсия в 2017 году была – если посчитать её в долларах или евро [13,304 рубля, 228 долларов] – ниже, чем в 2010 [7,476 рублей, 246 долларов].

Нужно пытаться приобрести хоть какие-то активы, которые могут приносить стабильный доход. Молодёжи стоит посоветовать получать только те специальности, на которые есть спрос за рубежом. В общем, если у власти нет уважения к народу, то у народа не должно быть к ней доверия – а если у власти нет стратегии развития, то у её подданных должна как можно скорее сформироваться реалистичная стратегия выживания…


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Сегодня в 17:19, просмотров: 31, комментариев: 0


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