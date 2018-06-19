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Дело не в пенсии, дело в деньгах

Того, что у моего поколения пенсии не будет, я поняла еще в тот момент, когда начались игры с накопительной и страховой пенсией. Уверенность подкрепилась, когда в силу вступали поправки касательно частных НПФ, затем - когда пошли слухи, что эту систему вообще отменят.

Все предельно просто: ситсема-пережиток эпохи СССР, когда ныне работающее население кормит пенсионеров, никак не входит в рамки современного государства.

При этом начало демографической ямы было видно давно, еще в 90-х, когда население страны попросту отказалось размножаться, дабы не имело возможности кормить своих детей. Но! Решение было принято только сейчас. Причем, на мой взгляд, как всегда - не самое удобное для нашего поколения.

Мы вообще какие-то «неубиваемые» получились: перестройка нас не сломила, две чеченских войны не выкосили, наркомания тоже не смогла полностью истребить, хотя приличную долю моих сверстников отправила на тот свет.

Интересно, а многие ли из нас доживут до момента выхода на пенсию, учитывая среднюю продолжительность жизни?!

Вот и сидим с этими мыслями. Телек заливает в уши правильные слова оппозиции, защитники существующего режима говорят о положительных сторонах – все как положено, когда необходимо переключить внимание населения. Вообще, интересные политические игры в нашем государстве. На фоне существенно повышенного пенсионного возраста, вызвавшего, как и предполагается, волну негодования работающих граждан, все забыли о высоких (неоправданно высоких) тарифах на топливо и повышении НДС до 20% - последнее по оценкам правительство должно принести в казну порядка 650 млрд рублей в год… Вопрос: а кто эти миллиарды оплатит? Ответ: правильно, мы с вами.

Топливо приведет к росту цен на все, и в первую очередь - на продукты «импортозамещения». Рассуждаем: аграрии выходили на биржу с фьючерсами, рассчитывая стоимость топлива минимум на 5 рублей ниже. Фьючерс не предполагает изменение условий, разрывать такой контракт тоже никто не будет – себе дороже. Остается что? Правильно, собирать недоимку (или покрывать убытки) за счет внутреннего рынка. То есть фермер будет отдавать сырье в переработку по стоимости, включающей в себя и убытки, понесенные на бирже. Переработчик заложит в конечную стоимость цифры покупки сырья и 20% НДС, ритейлер должен будет поверх накрутить еще и свою выгоду. Так что пенсия в 63 или 65, да даже в 70, но «подрощенная» при таком раскладе очень даже неплохо – хоть будет дополнительная копеечка на еду, чтоб с голода не умереть.

А теперь политическая интрига. Г-н Песков уже отчитался, что наш гарант не имеет к пенсионной инициативе никакого отношения. Вспоминаем, что он лично во время своих прямых линий клятвенно обещал, что не допустит повышения пенсионного возраста.

Как мне видится, на момент вступления инициативы в силу и разработки программы наш президент стукнет кулаком по столу и сведет повышение до каких-нибудь трех лет, и народ будет счастлив, будет опять боготворить.

Конечно, ругать легко, а ты предложи. Так вот, предлагаю: может хватит уже играть в танчики, кораблики и самолетики?! Когда-то наша страна владела серьезной научной базой, технологиями, развивалась. Были обширные торговые связи… Так может имеет смысл начать производить больше качественного продукта, поставлять его на внешний рынок и на этом зарабатывать? Создавать реальные привлекательные условия для талантливой молодежи, которая в состоянии эти разработки нам предложить?

Может имеет смысл изменить менеджмент и стратегию развития компании по имени Государство Российское, и повышать продажи, а не экономить на персонале?!


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Сегодня в 14:12, просмотров: 237, комментариев: 5


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Комментарии:
Моби
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Сегодня в 14:49
Автор, а вы 18 марта за кого голосовали?
Gopnik
не нравится
Сегодня в 16:44
Автор текста плохо понимает суть прцесса кто кому мешает.
444
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Сегодня в 16:57
Феерично прозвучало: "Телек заливает в уши правильные слова оппозиции..." Неужто Навального автор по РТР углядела? Или оппозиция, по ее мнению, это "справедливая Россия" с КПРФ, финансируемые Единой Россией? Или ЛДПР???
А последний абзац просто, как говорится, пир духа. Даже не говорю про "технологии" совка, в котором как раз и выпускали "танчики, кораблики и самолетики", но толком не освоили производство ни автомобилей, ни телевизоров, ни магнитофонов. Да что там! Туалетной бумаги-то достаточно произвести не могли, о ее качестве опять промолчу. И научная база как раз под "танчики" вся была построена. И "развивалась" эта страна строго по принципу из "Жизни и необычайных приключений солдата Ивана Чонкина" великого Владимира Войновича: "Дела в колхозе шли плохо. Не сказать, что совсем плохо, можно даже сказать - хорошо, но с каждым годом все хуже и хуже."
Неужели мое поколение напрочь все забыло и изготовилось снова на грабельки сигануть? Ни единого словечка по поводу того, что "начать производить больше качественного продукта" могут лишь свободные предприниматели в конкурентной среде в стране, где существует независимый суд, государство находится на службе у граждан, начальство сменяемоа право собственности незыблемо. Что в состоянии войны со всем цивилизованным миром, с монополизированной полугосударственной экономикой можно только дорого впаривать на внутреннем рынке дешевые некачественные поделки и по телеку рассказывать о "рывке".
Ничему люди не учатся... Катастрофа.
tdn 444
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Сегодня в 17:13
Кстати, как раз перечитываю Чонкина, и лишний раз понимаю что не зря его КГБ-ники пытались отравить. Жестко он в романе с ними, родными. А про будущее забудьте, тут надо пальцы сложить что бы, после дедушки Рамзан Ахматыч президентом себя не назначил. Вот где будет веселье..
Мудрец tdn
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Сегодня в 17:15
не Чонкина, а Войновича, вы, наверное, имели ввиду.
Войновчи - писатель, травили его. А Чонкин его замечательный герой романов

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Дело не в пенсии, дело в деньгах
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