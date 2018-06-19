Дело не в пенсии, дело в деньгах

Все предельно просто: ситсема-пережиток эпохи СССР, когда ныне работающее население кормит пенсионеров, никак не входит в рамки современного государства.

При этом начало демографической ямы было видно давно, еще в 90-х, когда население страны попросту отказалось размножаться, дабы не имело возможности кормить своих детей. Но! Решение было принято только сейчас. Причем, на мой взгляд, как всегда - не самое удобное для нашего поколения.

Мы вообще какие-то «неубиваемые» получились: перестройка нас не сломила, две чеченских войны не выкосили, наркомания тоже не смогла полностью истребить, хотя приличную долю моих сверстников отправила на тот свет.

Интересно, а многие ли из нас доживут до момента выхода на пенсию, учитывая среднюю продолжительность жизни?!

Вот и сидим с этими мыслями. Телек заливает в уши правильные слова оппозиции, защитники существующего режима говорят о положительных сторонах – все как положено, когда необходимо переключить внимание населения. Вообще, интересные политические игры в нашем государстве. На фоне существенно повышенного пенсионного возраста, вызвавшего, как и предполагается, волну негодования работающих граждан, все забыли о высоких (неоправданно высоких) тарифах на топливо и повышении НДС до 20% - последнее по оценкам правительство должно принести в казну порядка 650 млрд рублей в год… Вопрос: а кто эти миллиарды оплатит? Ответ: правильно, мы с вами.

Топливо приведет к росту цен на все, и в первую очередь - на продукты «импортозамещения». Рассуждаем: аграрии выходили на биржу с фьючерсами, рассчитывая стоимость топлива минимум на 5 рублей ниже. Фьючерс не предполагает изменение условий, разрывать такой контракт тоже никто не будет – себе дороже. Остается что? Правильно, собирать недоимку (или покрывать убытки) за счет внутреннего рынка. То есть фермер будет отдавать сырье в переработку по стоимости, включающей в себя и убытки, понесенные на бирже. Переработчик заложит в конечную стоимость цифры покупки сырья и 20% НДС, ритейлер должен будет поверх накрутить еще и свою выгоду. Так что пенсия в 63 или 65, да даже в 70, но «подрощенная» при таком раскладе очень даже неплохо – хоть будет дополнительная копеечка на еду, чтоб с голода не умереть.

А теперь политическая интрига. Г-н Песков уже отчитался, что наш гарант не имеет к пенсионной инициативе никакого отношения. Вспоминаем, что он лично во время своих прямых линий клятвенно обещал, что не допустит повышения пенсионного возраста.

Как мне видится, на момент вступления инициативы в силу и разработки программы наш президент стукнет кулаком по столу и сведет повышение до каких-нибудь трех лет, и народ будет счастлив, будет опять боготворить.

Конечно, ругать легко, а ты предложи. Так вот, предлагаю: может хватит уже играть в танчики, кораблики и самолетики?! Когда-то наша страна владела серьезной научной базой, технологиями, развивалась. Были обширные торговые связи… Так может имеет смысл начать производить больше качественного продукта, поставлять его на внешний рынок и на этом зарабатывать? Создавать реальные привлекательные условия для талантливой молодежи, которая в состоянии эти разработки нам предложить?

Может имеет смысл изменить менеджмент и стратегию развития компании по имени Государство Российское, и повышать продажи, а не экономить на персонале?!