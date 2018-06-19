​Какие автошколы Сургута лучше всех обучают вождению? // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС

Пару лет назад в Сургуте произошел резонансный инцидент, когда несколько учеников автошколы, не сдав экзамен, подали в суд на ГИБДД. Без пяти минут водители решили, что их несправедливо «завалили». Дело они проиграли, так как инспекция смогла при помощи видеозаписей доказать объективность низкой оценки навыков вождения курсантов.

По данным ГИБДД, на сегодня в Сургуте подготовку водителей категории «В» осуществляют восемь автошкол. Мы решили узнать, выпускники каких учреждений чаще всего попадают в аварии.

По информации полиции, водителями, имеющими стаж менее двух лет, за пять месяцев этого года совершено девять ДТП. В них было травмировано 14 человек. К счастью, обошлось без смертей. Отметим, что в пяти случаях в аварии попали новички, которые учились в других регионах.

В 2017 году водители-новички совершили 21 ДТП (17 — выпускниками сургутских автошкол). 23 человека в этих авариях получили травмы. В 2016 году зафиксировано 37 ДТП (24 – сургутскими выпускниками). Один человек погиб, 44 получили травмы.

Фото: speedme.ru

Как отмечают стражи правопорядка, основные виды аварий, в которые попадают новички — столкновение с другими машинами, наезд на пешеходов и на препятствия. Причины банальны: несоблюдение установленной скорости, проезд на красный, неуступка дороги другому транспорту и пешеходам.

Исходя из предоставленных ГИБДД данных по количеству аварий новичков с 2016 года по 31 мая 2018 года, СИА-ПРЕСС составил для читателей рейтинг автошкол. А также узнал, сколько стоит обучение на категорию «В» и сколько времени занимает подготовка.

8 место. РОСАВТО

12 ДТП на счету выпускников этой автошколы. Обучение тут стоит 34,5 — 37 тысяч рублей, с первоначальным взносом пять тысяч. Срок обучения — 2-2,5 месяца.

7 место. ДОСААФ

Зафиксировано 10 ДТП. Стоимость обучения — 34,5 тысячи рублей. ПВ 11,5 тысяч. Срок обучения 2,5 месяца.

Фото: auto.vercity.ru

6 место. Проф-Авто

Выпускники совершили 7 ДТП. Стоимость обучения — 33 тысячи рублей. ПВ 5 тысяч. Срок обучения 2,5 месяца.

5 место. СПК

Самый долгий срок обучения — 3,5 месяца, к сожалению, не помог этой автошколе попасть на первое место. Ее выпускники совершили 6 ДТП. Стоимость обучения — 33,5 тысячи рублей, ПВ не менее 7 тысяч.

4 место. ВОА

Выпускники автошколы ВОА совершили за указанный срок 4 ДТП. Стоимость обучения тут — 34,5 тысячи рублей (ПВ 10 тысяч). Срок подготовки водителей — 2,5 месяца.

3 место. Автошкола на Быстринской





Фото: 31.rodina.news

В трех авариях замешаны выпускники Автошколы на Быстринской. Срок обучения тут 2,5-3 месяца, а цена вопроса — 33,5 тысячи рублей (ПВ 10 тысяч).

2 место. Перспектива

Выпускники автошколы «Перспектива» попали в две аварии. Стоимость обучения на категорию «В» — 34-36 тысяч рублей (ПВ 10 тысяч). Срок обучения — 3 месяца.

1 место. Новолик

Ни одной аварии с начала 2016 года и по 31 мая этого года на счету выпускников автошколы «Новолик». Стоимость обучения тут 33 тысячи рублей, ПВ может быть любой. Готовят из курсанта водителя за 2,5 месяца.

Кстати, МВД России недавно обновило экзаменационные билеты для получения водительских прав категорий «А», «В» и «М» в части вопросов по оказанию первой помощи пострадавшим.

А к концу этого года в ГИБДД России хотят внести изменения в практический экзамен по вождению в автошколах, объединив две его части (площадку и город) в единое испытание.