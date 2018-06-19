16+
Наверх
Логотип Сиапресс

​Какие автошколы Сургута лучше всех обучают вождению? // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС

sochi-express.ru
sochi-express.ru

Пару лет назад в Сургуте произошел резонансный инцидент, когда несколько учеников автошколы, не сдав экзамен, подали в суд на ГИБДД. Без пяти минут водители решили, что их несправедливо «завалили». Дело они проиграли, так как инспекция смогла при помощи видеозаписей доказать объективность низкой оценки навыков вождения курсантов.

По данным ГИБДД, на сегодня в Сургуте подготовку водителей категории «В» осуществляют восемь автошкол. Мы решили узнать, выпускники каких учреждений чаще всего попадают в аварии.

По информации полиции, водителями, имеющими стаж менее двух лет, за пять месяцев этого года совершено девять ДТП. В них было травмировано 14 человек. К счастью, обошлось без смертей. Отметим, что в пяти случаях в аварии попали новички, которые учились в других регионах.

В 2017 году водители-новички совершили 21 ДТП (17 — выпускниками сургутских автошкол). 23 человека в этих авариях получили травмы. В 2016 году зафиксировано 37 ДТП (24 – сургутскими выпускниками). Один человек погиб, 44 получили травмы.

Фото: speedme.ru

Как отмечают стражи правопорядка, основные виды аварий, в которые попадают новички — столкновение с другими машинами, наезд на пешеходов и на препятствия. Причины банальны: несоблюдение установленной скорости, проезд на красный, неуступка дороги другому транспорту и пешеходам.

Исходя из предоставленных ГИБДД данных по количеству аварий новичков с 2016 года по 31 мая 2018 года, СИА-ПРЕСС составил для читателей рейтинг автошкол. А также узнал, сколько стоит обучение на категорию «В» и сколько времени занимает подготовка.

8 место. РОСАВТО

12 ДТП на счету выпускников этой автошколы. Обучение тут стоит 34,5 — 37 тысяч рублей, с первоначальным взносом пять тысяч. Срок обучения — 2-2,5 месяца.

7 место. ДОСААФ

Зафиксировано 10 ДТП. Стоимость обучения — 34,5 тысячи рублей. ПВ 11,5 тысяч. Срок обучения 2,5 месяца.

Фото: auto.vercity.ru

6 место. Проф-Авто

Выпускники совершили 7 ДТП. Стоимость обучения — 33 тысячи рублей. ПВ 5 тысяч. Срок обучения 2,5 месяца.

5 место. СПК

Самый долгий срок обучения — 3,5 месяца, к сожалению, не помог этой автошколе попасть на первое место. Ее выпускники совершили 6 ДТП. Стоимость обучения — 33,5 тысячи рублей, ПВ не менее 7 тысяч.

4 место. ВОА

Выпускники автошколы ВОА совершили за указанный срок 4 ДТП. Стоимость обучения тут — 34,5 тысячи рублей (ПВ 10 тысяч). Срок подготовки водителей — 2,5 месяца.

3 место. Автошкола на Быстринской


Фото: 31.rodina.news

В трех авариях замешаны выпускники Автошколы на Быстринской. Срок обучения тут 2,5-3 месяца, а цена вопроса — 33,5 тысячи рублей (ПВ 10 тысяч).

2 место. Перспектива

Выпускники автошколы «Перспектива» попали в две аварии. Стоимость обучения на категорию «В» — 34-36 тысяч рублей (ПВ 10 тысяч). Срок обучения — 3 месяца.

1 место. Новолик

Ни одной аварии с начала 2016 года и по 31 мая этого года на счету выпускников автошколы «Новолик». Стоимость обучения тут 33 тысячи рублей, ПВ может быть любой. Готовят из курсанта водителя за 2,5 месяца.

Кстати, МВД России недавно обновило экзаменационные билеты для получения водительских прав категорий «А», «В» и «М» в части вопросов по оказанию первой помощи пострадавшим.

А к концу этого года в ГИБДД России хотят внести изменения в практический экзамен по вождению в автошколах, объединив две его части (площадку и город) в единое испытание.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 14:06, просмотров: 167, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Статья дня. Вотум недоверия

Статья дня. Вотум недоверия
Однако нужно иметь в виду, что власть не просто нарушила одно из своих обещаний – надо отдавать себе отчёт в том, что её ложь и враньё относительно пенсионной системы стало попросту тотальным
Владислав Иноземцев, экономист Сегодня в 17:19
30 0
Дело не в пенсии, дело в деньгах

Дело не в пенсии, дело в деньгах
Того, что у моего поколения пенсии не будет, я поняла еще в тот момент, когда начались игры с накопительной и страховой пенсией. Уверенность подкрепилась, когда в силу вступали поправки касательно частных НПФ, затем - когда пошли слухи, что эту систему вообще отменят.
Евгения Гладущенко Сегодня в 14:12
237 5
​Какие автошколы Сургута лучше всех обучают вождению? // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС

​Какие автошколы Сургута лучше всех обучают вождению? // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС
На основе данных ГИБДД по количеству аварий, совершенных водителями-новичками
Лилия Сулейманова Сегодня в 14:06
166 0
​В Сургуте проходит бесплатный йога-марафон для всех желающих // РАСПИСАНИЕ

​В Сургуте проходит бесплатный йога-марафон для всех желающих // РАСПИСАНИЕ
Катерина Филимонова Сегодня в 11:58
225 0
​«Аналога этому колледжу в России нет!»

​«Аналога этому колледжу в России нет!»
Кристина Руденченко, выпускница колледжа русской культуры им. А. С. Знаменского, искусствовед, этнофристайлер и призер международных конкурсов, поделилась мнением о ситуации, сложившейся в заведении
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 10:01
312 0
Обещать - не значит жениться

Обещать - не значит жениться

Сталепромышленное производство – далеко не самый безопасный вид деятельности.Складывается ощущение, что в заботе о деловой среде власть забыла о качестве среды городской. Но особо переживать, а тем более – строить баррикады на подъездах к будущей стройплощадке, преждевременно. Потому что совсем не факт, что этот проект «Северстали» все же будет реализован
Маргарита Стройнова 18 июня в 17:25
985 16
​«Прошу вышестоящих лиц вмешаться в эту ситуацию!» Сотрудник колледжа русской культуры им. А. С. Знаменского написал петицию Владимиру Путину

​«Прошу вышестоящих лиц вмешаться в эту ситуацию!» Сотрудник колледжа русской культуры им. А. С. Знаменского написал петицию Владимиру Путину
Надежда Макаренко 18 июня в 15:13
1260 0
Priority pass в Сургуте - мягкие диваны, бесплатный Wi-Fi и шведский стол // ФОТО

Priority pass в Сургуте - мягкие диваны, бесплатный Wi-Fi и шведский стол // ФОТО
В аэропорту открылся зал ожидания повышенной комфортности
Константин Шперлинг 18 июня в 10:32
989 1
Нам все по плечу!

Нам все по плечу!
В общем, по просьбам трудящихся деньги на все важнейшие государственные дела, без которых можно самим остаться не у дел, власть нашла в кармане... Ну... Этих самых, как их бишь там?! Которые голосовали-то недавно!
Александр Мазурин 18 июня в 10:01
983 7
Начальник ИФНС Сургута Елена Голышева: «Расходы на контрольно-кассовую технику предприниматель может возместить полностью»

Начальник ИФНС Сургута Елена Голышева: «Расходы на контрольно-кассовую технику предприниматель может возместить полностью»
Сергей Степанов 15 июня в 17:04
508 0
С 1 июля у россиян новая обязанность перед государством: отчитываться за поступления на банковские счета

С 1 июля у россиян новая обязанность перед государством: отчитываться за поступления на банковские счета
ИФНС также будет проверять регулярные переводы, чтобы исключить нелегальный заработок
Лилия Сулейманова 15 июня в 10:42
47916 15
Это очень большая ответственность - быть врачом

Это очень большая ответственность - быть врачом
Примите мои искренние поздравления с вашим профессиональным праздником. Счастья и здоровья вам и вашим близким
Надежда Красноярова, председатель думы г. Сургута 17 июня в 10:41
636 0
В ваших надежных руках самое ценное для всех нас – жизнь и здоровье

В ваших надежных руках самое ценное для всех нас – жизнь и здоровье
Уважаемые работники и ветераны здравоохранения, от всей души поздравляю вас с профессиональным праздником
Анатолий Сименяк, председатель думы Сургутского района 17 июня в 10:39
608 0
Благодаря самоотверженному труду медицинских работников югорское здравоохранение достигло значительных успехов

Благодаря самоотверженному труду медицинских работников югорское здравоохранение достигло значительных успехов
Дорогие коллеги, в этот торжественный день желаю вам крепкого здоровья, добра и любви, счастья и благополучия
Галина Шестакова, главный врач БУ «Сургутская окружная клиническая больница» 17 июня в 10:36
639 0
​Уважаемые медицинские работники Сургутского района!

​Уважаемые медицинские работники Сургутского района!
Андрей Трубецкой, глава Сургутского района 16 июня в 22:45
601 0
На открытии фестиваля "Высокий мыс" в Сургутском районе не было замечено ни одной гитары//ФОТО

На открытии фестиваля "Высокий мыс" в Сургутском районе не было замечено ни одной гитары//ФОТО
Барды прятали их от проливного дождя, пытаясь не утонуть. Но улыбались
Маргарита Стройнова 16 июня в 22:55
966 1
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Стройнова Маргарита Сергеевна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика