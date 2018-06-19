​В Сургуте проходит бесплатный йога-марафон для всех желающих // РАСПИСАНИЕ

С 18 по 24 июня каждый сургутянин может стать участником
йога-марафона, организованного в рамках проекта «PROфилактика». Цикл занятий,
которые проходят на территории парка «За Саймой» и в фитнес-клубе Fitness Plaza,
посвящен Международному дню йоги, традиционно отмечающемуся 21 июня.
Всегда мечтали научиться делать асаны, но никак не находили время или средства? Тогда это прекрасная возможность осуществить задуманное и погрузиться, наконец, в загадочный мир йоги.
«Йога — это про то, как быть здоровым и счастливым без применения каких-либо веществ, — объясняет преподаватель йоги и музыкант Кристина Весна. — Просто потому, что состояние счастья — это естественное состояние человека, а йога как раз возвращает к нему, к ощущению подлинного себя!».
Расписание марафона:
Время: 19 июня в 18:00
Место: Парк «За Саймой»
Занятие: Аштанга-Виньяса
Своим сходством с аэробными тренировками эта йога особенно нравится
тинейджерам. Здесь всего девять виньяс (динамичные асаны с использованием
особой техники дыхания) вытекают одна из другой без остановок, с повторами. При
этом нужно не забывать о дыхании, концентрации внимания и релаксации. Аштанга
приятно удивит тех, кто считает йогу скучной и малоподвижной. Если делать все
правильно, за час получится сжечь около 500 ккал, то есть целую плитку
шоколада. Приготовьтесь потеть на коврике, как на беговой дорожке.
Время: 20 июня в 20:00
Место: Территория фитнес-клуба «Fitness Plaza»
Занятие: Хатха-йога
Знакомство с хатхой лучше начать с классической разновидности, появившейся еще в XV веке. К простым в исполнении асанам и неторопливому темпу (поза — выход из нее — следующая поза) основоположник хатхи Свами Сватмарама добавил дыхательные упражнения пранаямы, медитацию, язык жестов (мудры) и диету. На первых порах справиться с асанами помогут специальные приспособления — пропсы: деревянные кирпичи, болстеры (валики), ремни.
Время: 21 июня в 18:00
Место: Парк «За Саймой»
Занятие: Power Yoga
Еще один вид йоги не для ленивых. Высокая степень интенсивности роднит силовую
йогу с аштангой и кардионагрузками, однако строгую последовательность в
выполнении асан соблюдать не нужно. Более того, каждое занятие может состоять
из разных асан. Поза сумоиста поможет сделать ноги стройнее, а в позе лодки быстрее
проступят кубики на животе. Приятный бонус для тех, кто предпочитает
разделять тренировку тела и духа: пение мантр и медитация здесь
отсутствуют.
Время: 22 июня в 20:00
Место: Территория фитнес-клуба «Fitness Plaza»
Занятие: Инь-йога
Йога, получившая название от женского, спокойного начала «Инь». Отличная
разгрузка для тех, кто предпочитает выкладываться по полной в офисе.
Большинство поз выполняется сидя («бабочка») или лежа («седло», «сфинкс», поза
«ребенка») в предельно медленном темпе. В каждой асане нужно задерживаться на
3-5 минут. Правильность выполнения и внешний вид позы не имеют значения:
главное — личный комфорт и расслабленность. Как правило, занятия проходят под
медитативную музыку с особым вниманием к дыханию и энергии.
Время: 23 июня в 12:00
Место: Парк «За Саймой»
Занятие: Парная йога
Парная йога — йога, выполняемая в паре с партнером. Она основана на традициях
тантры и йоги, на практиках суфизма, даосизма и направлена на гармоничное
развитие человека, когда он совершенствует свое тело и постигает свое высшее «Я».
При этом достигается не только гармония личная, но и гармония с окружающим
миром, так как идет контакт с партнером.
Время: 24 июня в 12:00
Место: Парк «За Саймой»
Занятие: Сурья Намаскар + Дыхательная Гимнастика + Пикник
Су́рья-намаска́ра ( «приветствие Солнцу»). Сурья-намаскара — целостная духовная практика (садхана), включающая в себя пранаямы, мантры и медитацию. Неотъемлемая часть философии йоги. Сочетает в себе форму, энергию и ритм. Практика может рассматриваться как ритуал поклонения солнцу. На языке йоги: практика сурья намаскар пробуждает солнечные стороны человека для развития осознанности.
Телефоны для справок: 366-178, 280-727
Как построить бизнес на гурманах? Руководитель Первой Семейной Сыроварни Сургута Вера Ионина // ONLINE 25 июня 11.00