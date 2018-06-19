​В Сургуте проходит бесплатный йога-марафон для всех желающих // РАСПИСАНИЕ

С 18 по 24 июня каждый сургутянин может стать участником йога-марафона, организованного в рамках проекта «PROфилактика». Цикл занятий, которые проходят на территории парка «За Саймой» и в фитнес-клубе Fitness Plaza, посвящен Международному дню йоги, традиционно отмечающемуся 21 июня.

Всегда мечтали научиться делать асаны, но никак не находили время или средства? Тогда это прекрасная возможность осуществить задуманное и погрузиться, наконец, в загадочный мир йоги.

«Мы собрали лучших преподавателей, представляющих разные традиции и школы, которые готовы поделиться с сами своими знаниями и энергией» , — рассказывают организаторы марафона, нацеленного на укрепление духа и тела утомившихся за зиму горожан.

«Йога — это про то, как быть здоровым и счастливым без применения каких-либо веществ, — объясняет преподаватель йоги и музыкант Кристина Весна. — Просто потому, что состояние счастья — это естественное состояние человека, а йога как раз возвращает к нему, к ощущению подлинного себя!».

Расписание марафона:

Время: 19 июня в 18:00

Место: Парк «За Саймой»

Занятие: Аштанга-Виньяса

Своим сходством с аэробными тренировками эта йога особенно нравится тинейджерам. Здесь всего девять виньяс (динамичные асаны с использованием особой техники дыхания) вытекают одна из другой без остановок, с повторами. При этом нужно не забывать о дыхании, концентрации внимания и релаксации. Аштанга приятно удивит тех, кто считает йогу скучной и малоподвижной. Если делать все правильно, за час получится сжечь около 500 ккал, то есть целую плитку шоколада. Приготовьтесь потеть на коврике, как на беговой дорожке.



Время: 20 июня в 20:00

Место: Территория фитнес-клуба «Fitness Plaza»

Занятие: Хатха-йога

Знакомство с хатхой лучше начать с классической разновидности, появившейся еще в XV веке. К простым в исполнении асанам и неторопливому темпу (поза — выход из нее — следующая поза) основоположник хатхи Свами Сватмарама добавил дыхательные упражнения пранаямы, медитацию, язык жестов (мудры) и диету. На первых порах справиться с асанами помогут специальные приспособления — пропсы: деревянные кирпичи, болстеры (валики), ремни.



Время: 21 июня в 18:00

Место: Парк «За Саймой»

Занятие: Power Yoga

Еще один вид йоги не для ленивых. Высокая степень интенсивности роднит силовую йогу с аштангой и кардионагрузками, однако строгую последовательность в выполнении асан соблюдать не нужно. Более того, каждое занятие может состоять из разных асан. Поза сумоиста поможет сделать ноги стройнее, а в позе лодки быстрее проступят кубики на животе. Приятный бонус для тех, кто предпочитает разделять тренировку тела и духа: пение мантр и медитация здесь отсутствуют.

Время: 22 июня в 20:00

Место: Территория фитнес-клуба «Fitness Plaza»

Занятие: Инь-йога

Йога, получившая название от женского, спокойного начала «Инь». Отличная разгрузка для тех, кто предпочитает выкладываться по полной в офисе. Большинство поз выполняется сидя («бабочка») или лежа («седло», «сфинкс», поза «ребенка») в предельно медленном темпе. В каждой асане нужно задерживаться на 3-5 минут. Правильность выполнения и внешний вид позы не имеют значения: главное — личный комфорт и расслабленность. Как правило, занятия проходят под медитативную музыку с особым вниманием к дыханию и энергии.



Время: 23 июня в 12:00

Место: Парк «За Саймой»

Занятие: Парная йога

Парная йога — йога, выполняемая в паре с партнером. Она основана на традициях тантры и йоги, на практиках суфизма, даосизма и направлена на гармоничное развитие человека, когда он совершенствует свое тело и постигает свое высшее «Я». При этом достигается не только гармония личная, но и гармония с окружающим миром, так как идет контакт с партнером.



Время: 24 июня в 12:00

Место: Парк «За Саймой»

Занятие: Сурья Намаскар + Дыхательная Гимнастика + Пикник

Су́рья-намаска́ра ( «приветствие Солнцу»). Сурья-намаскара — целостная духовная практика (садхана), включающая в себя пранаямы, мантры и медитацию. Неотъемлемая часть философии йоги. Сочетает в себе форму, энергию и ритм. Практика может рассматриваться как ритуал поклонения солнцу. На языке йоги: практика сурья намаскар пробуждает солнечные стороны человека для развития осознанности.

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