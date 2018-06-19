«Я знакома с ситуацией, которая происходит сейчас в колледже русской культуры им. А. С. Знаменского, — и она довольно неоднозначная. Вопрос о закрытии данного учебного заведения стоял, сколько я себя там помню!

На мой взгляд, сейчас на сложившуюся ситуацию могут повлиять только нынешние учащиеся и студенты вместе с родителями. Нужно привлечь внимание общественности на федеральном уровне. Недопустимо закрытие уникального учебного заведения, которое подготовило и продолжает готовить творческую элиту страны!

Важно и нужно понимать, что аналога этому колледжу в России нет. И нельзя забывать, о том, что это детище Е. В. Лоншаковой, продолжавшей великие идеи А. С. Знаменского, который занимался просвещением края. Невозможно списать со счетов вклад школы/колледжа в развитие нашего края и региона в целом. Это историческое заведение с богатейшими культурными и образовательными традициями».