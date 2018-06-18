Обещать - не значит жениться

Сталелитейная и горнодобывающая компания «Северсталь» пообещала построить в Сургуте комплекс по металлообработке. Новость обрадовала правительство Югры и администрацию Сургута, но огорчила многих сургутян.

Плюсы проекта, которым рады власти: полмиллиарда налогов в консолидированный бюджет ежегодно, 13 миллиардов инвестиций, плюс – полтысячи рабочих мест.

Минусы, которые не просто огорчают, а возмущают население: кривое решение земельного вопроса. Глава Сургута Вадим Шувалов уже определил для нового производства земельный участок – на северо-западе Сургута по улице Автомобилистов площадью 353 тысячи 235 квадратных метров. 35 с лишним гектар. В ближайшей перспективе – в жилой зоне (развитие застройки Сургута возможно только в западном направлении), без торгов. И тем более – без публичных слушаний.

Потому народ и возмущен: а как же экология? Сталепромышленное производство – далеко не самый безопасный вид деятельности. К тому же сейчас в городе каждый куст на счету, не то что дерево. А вырубку 35 гектар если инвестор и компенсирует в дальнейшем финансово (что сомнительно), то высадить аналогичное количество деревьев городу будет просто негде.

Складывается ощущение, что в заботе о деловой среде власть забыла о качестве среды городской. Но особо переживать, а тем более – строить баррикады на подъездах к будущей стройплощадке, преждевременно. Потому что совсем не факт, что этот проект все же будет реализован. По крайней мере, именно на этом месте, и уж тем более – в указанные сроки.

Как случилось это с Сургутским индустриальным парком группы компаний «ИнТэк», земельный участок под который в районе ЖД администрация Сургута выделила предпринимателю Руслану Гусару еще в 2015 году, но только на словах. Решить «лесной» вопрос чиновники так и не смогли, даже договор аренды составлен не был. В итоге инвестор самостоятельно решил земельный вопрос в частном порядке – приобрел другой участок, уже в промзоне.

И не у города. А старт проекта, соответственно, был перенесен на неопределенный срок. Но у Гусара, по сути, других вариантов размещения нового бизнеса было не особо много. Его основное производство – и немалое – находится в Сургуте. «Размазывать» его даже по соседней территории Сургутского района – не вариант. Ни с управленческой точки зрения, ни с экономической.

«Северсталь» же окончательного решения по поводу сотрудничества именно с Сургутом пока не приняла.

Мы бы хотели подписать «дорожную карту» по реализации этого проекта, в которой будут определены параметры участка – подключение ресурсов, их стоимость и обеспечение транспортной доступности. После этого мы готовы принимать окончательное решение по строительству комплекса, – предупредил потенциальных партнеров старший менеджер по стратегическому развитию компании «Северсталь Менеджмент» Александр Широков.

Но даже если потенциальный инвестор поверит в «дорожную карту» сургутской администрации и даже – построит завод (!), не факт, что производство все же начнет работать, тем более – в ожидаемые сроки. История застопорится на этапе подключения к электросетям, как это случится очень скоро с Индустриальным парком Руслана Гусара.

Обидно только, что в этом случае горожане вместо парка в спальном районе рискуют получить мертвый завод. А город – дыру в бюджете из-за штрафов. Если, конечно, «Северсталь» догадается прописать в соглашении с нашей мэрией санкции за нарушение сроков «дорожной карты». А она догадается: 13 миллиардов – деньги нешуточные.