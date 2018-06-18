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​«Прошу вышестоящих лиц вмешаться в эту ситуацию!» Сотрудник колледжа русской культуры им. А. С. Знаменского написал петицию Владимиру Путину

Сегодня на ресурсе change.org появилась петиция, написанная от лица и.о. заместителя директора по воспитательной работе Сургутского колледжа русской культуры им. А. С. Знаменского Александра Фуголя. Обращение адресовано президенту России Владимиру Путину, а также Министерству культуры и Министерству просвещения и науки РФ.

«31 мая 2018 года учащимся, студентам и педколлективу объявили, что колледж лишен государственной аккредитации, — сообщается в документе. — Это значит, что выпускники этого года не смогут сдать государственные экзамены в родных стенах, защитить свои дипломные проекты и получить дипломы государственного образца. Обо всем этом «позаботились» чиновники из окружного департамента культуры Правительства Югры».

В петиции отмечается тот факт, что претензии Обрнадзора касаются абсолютно формальных вещей — «якобы в учебной программе «знаменцев» мало часов физкультуры и ОБЖ, отсутствует современный спортзал», что, по мнению сотрудников колледжа, является «вопросом к уровню финансирования учебного заведения соответствующим департаментом Югры».

«В тот самый момент, когда в стране процветают патриотические настроения и на самом высоком уровне ведутся разговоры о «духовных скрепах нации», бессовестно уничтожается учебное заведение, вся программа которого пронизана русской культурой!»пишет Александр Фуголь.

Работники колледжа и родители выпускников просят вышестоящих лиц вмешаться в сложившуюся ситуацию и всеми возможными способами содействовать возвращению колледжу государственной аккредитации в максимально сжатые сроки.

Заметим, что на момент публикации документ собрал 93 подписи.

Справка: Свою историю колледж ведет от старейшей Сургутской музыкальной школы №1 — первого учебного заведения подобного рода, открытого в Сургуте в 1958 году Аркадием Степановичем Знаменским — видным деятелем советского образования. Выпускниками школы Знаменского являются величайшие люди той эпохи: художники, конструкторы, в т. ч. в сфере обороны страны, краеведы. Сегодняшние выпускники колледжа Знаменского, названного в честь великого русского учителя, — одаренные личности, золотое будущее России, бесценный человеческий капитал. «Знаменцы» без особого труда поступают в ведущие вузы страны. Колледж ведет активную научную и просветительскую деятельность в области краеведения, фольклора и этнографии, изучает и сохраняет старожильческую культуру Обского Севера.


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18 июня в 15:13, просмотров: 1040, комментариев: 0


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