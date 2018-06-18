Priority pass в Сургуте - мягкие диваны, бесплатный Wi-Fi и шведский стол // ФОТО

В Аэропорту Сургута открылся зал ожидания повышенной комфортности – Priority pass. Красную ленту на торжественном открытии перерезал директор по производству – первый заместитель генерального директора ОАО «Аэропорт Сургут» Сергей Прийма.

«Программа Priority pass предоставляет доступ к залу повышенной комфортности в аэропортах, независимо от авиакомпании, направления или статуса обслуживания. Любой пассажир, имеющий карту доступа, может разместится в зале повышенной комфортности более чем в тысячи аэропортах по всему миру, – презентовал проект Сергей Прийма. – Это зарубежная программа, штаб-квартира которой находится в Лондоне. В России она получила популярность за счет крупных банков, которые подключились к ее распространению».

Во многих аэропортах зал Priority pass совмещен с бизнес-залами. В Сургуте это отдельное помещение – с удобными диванами, бесплатным вай-фаем, а также шведским столом. Стоит учесть, что в разных городах в залах Priority pass услуги могут различаться.

В сургутском зале на данный момент все бесплатно. Однако аэропорт уже рассматривает введение дополнительных платных услуг для посетителей. Первой может быть продажа алкоголя.

Большая часть членов клуба — это премиум клиенты крупнейших российских банков. «Когда клиенты приобретают у банков карты премиального обслуживания, они одновременно могут получить карты клуба Priority pass», – объяснил представитель сургутского аэропорта. Тем не менее, доступ к залу может получить любой желающий. Согласно ценам, представленным на официальном сайте программы, разовое посещение обойдется посетителям в €24. Вступление в международный клуб привилегированных авиапассажиров – не так уж и дорого, и совсем несложно.

«На самом деле получить карту может любой клиент. Например, у нас она выдается в рамках трех пакетов услуг. Наши клиенты могут пользоваться картой как бесплатно при соблюдении определенных условий, так и на платной основе. В случае использования премиальных карт пользователям будет доступно четыре прохода в зал в месяц. При платном посещении за разовый доступ необходимо заплатить 27$», – рассказала условия своей организации управляющая операционным офисом АО «Альфа-Банк» Анастасия Андрейчук.

«Чтобы получить карту бесплатно, клиент должен иметь оборот по карте на сумму более 80 тыс. рублей в месяц. Есть и другой вариант. Вы можете стать нашим клиентом сегмента «Сбербанк Премьер» или «Сбербанк первый». Первые три месяца обслуживания в сегменте будут для вас бесплатны. Далее стоимость составит 2500 рублей в месяц. Таким образом, у клиента появится доступ к залам повышенной комфортности», – пояснила заместитель управляющего Сургутским отделением Сбербанка России Ольга Ющенко.

В зависимости от банка, условия использования Priority pass могут быть разными. Карты некоторых кредитных учреждений позволяют воспользоваться залом повышенной комфортности не только держателю карты, но и его попутчикам – семье или друзьям. Например, Сбербанк предлагает привести с собой хоть всю футбольную команду. В свою очередь представители ОАО «Аэропорт Сургут» заявили, что примут всех гостей без каких-либо ограничений.

Несмотря на то, что зал открылся совсем недавно, он уже пользуется спросом и популярностью. Свою работу он начал за несколько дней до торжественного открытия. Средняя посещаемость в сутки составила 50 человек. Всего зал рассчитан на 45 мест.

«Даже если мы будем обслуживать три рейса одновременно, то все равно сможем обслужить пассажиропоток. В дальнейшем зал может быть расширен или будет создан новый», – уточнил Сергей Прийма.