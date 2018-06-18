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Нам все по плечу!

Тут некоторые политически незрелые, если не поющие с чужого голоса, товарищи нам, как говорится, подбрасывают. Высказывают, понимаешь ты, сомнения в профессиональной квалификации чиновников, назначенных во веки веков действующим на благо Отчизны президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Позволяют себе широковещательные заявления «так делать не надо», в порыве огульного критиканства доходят до призывов браться за арматуру, чтобы нацарапать этим орудием пролетариата бранные слова на автомобилях путинских министров. Не по нраву этим политически неграмотным личностям, видишь ли, решение партии и правительства об увеличении пенсионного возраста и цен после повышения НДС с 18 до 20 процентов. Решения, ставшего для всех граждан России дорогим подарком к открытию триумфального Чемпионата Мира по футболу.

На это, товарищи, весь российский народ, включая 90% по уверениям псевдосоциологов, якобы выступающих против повышения пенсионного возраста и 100% на дух непереносящих постоянный рост цен, только и может ответить: «Накось выкуси!»

Ответить и еще добавить этим фомам неверующим словами самого Владимира Путина: «Убеждён, что и сегодня мы добьёмся прорыва, ведь мы – одна мощная команда, которой по плечу любые, даже самые сложные задачи. И пусть любовь к Отечеству, всё лучшее, что есть в человеке, вдохновляет каждого из нас на поиск, на самосовершенствование – для личного успеха, для работы ради своей семьи, вдохновляет на общий напряжённый труд для благополучия родной страны. Мы обязательно добьёмся успеха

Конечно добьемся! Несмотря на то, что некоторые уверены, будто к Великой России, ведомой от победе к победе Владимиром Путиным, применимы какие-то там учебники экономики. Ну, скажите на милость, в каких учебниках разбирается ситуация, в которой оказалась наша Родина благодаря мудрой политике правительства? Как одновременно после четырех лет падения реальных доходов и в том числе реальной пенсии, после двух пенсионных реформ, которые как-то само собой отменились, как с таким количеством здоровых и энергичных льготников-силовиков, выходящих на пенсию годам к сорока пяти — пятидесяти и миллионами инвалидов никого не обидеть, удержать власть и добиться увеличения благосостояния пенсионеров?

Как щедро финансировать благоприобретенный Крым, слава Рамзану Кадырову, неутраченную Чечню, Южную Осетию, Абхазию, Приднестровье? Эти независимые российские территории, пятые колеса в нашей прекрасной нано-телеге будущего. На какие шиши вести войну в Сирии и изо всех сил не вести войну в Украине? Откуда взять миллиарды и миллиарды на государственную пропаганду и собственно наших любимых государственных пропагандистов, без которых и жизнь не жизнь. (Кто же еще посрамит любых экономистов, с легкостью объяснит, почему повышение НДС не только не приведет к росту цен, снижению спроса при реальных доходах, падающих уже пятый год и, как следствие, больно ударит по бизнесу, который не кормится с государственной руки, а совсем наоборот?) Откуда взять деньги на всенародное единогласное голосование и увеличение в разы финансирования единого блока властных политических партий, щедрой рукой подкармливаемых из бюджета? Тут все в тупике! Кроме российской власти.

А, казалось бы, чего проще-то? Могли и раньше догадаться. И люди, давно тут живущие, ответ подсказывали. Чай, не бином Ньютона. Задачка для первоклассников. Дано: есть народ, который завсегда, окружающие его по телевизору Враги. И Власть, опять-таки по телевизору живота не жалеющая за народ. Вопрос. Как сохранить власть, когда экономика не растет и денег нет? Решение. Выборы единогласные прошли? Прошли. Всей страной проголосовали «за». Чего-то там обещали на выборах? Обещали. Только никто толком не понял чего или сразу забыл, но чего-то духоподъемного. Дай бог, вспомнят слово «прорыв» и «майские указы». Следующие единогласные выборы когда? Через шесть годков. Май закончился? Закончился. Так пора, брат, пора! Туда, где за тучей белеет гора...

Сам собой напрашивается ответ. В общем, по просьбам трудящихся деньги на все важнейшие государственные дела, без которых можно самим остаться не у дел, власть нашла в кармане... Ну... Этих самых, как их бишь там?! Которые голосовали-то недавно! Тех, что регулярно ликуют, гордятся не своими победами, триумфальными олимпиадами, чемпионатами, победоносными войнами и возвращениями в родную гавань, все обещания власти принимают за чистую монету, но немедленно о них забывают, кому все в лучшем случае по плечу. Тех, которым тов. Песков уже разъяснил все яснее некуда. Разве ж это Путин? Это не Путин, который в 2005 году сказал, что, пока он будет главой государства, пенсионный возраст повышаться не будет. Даже не сумлевайтесь! Назначивший правительство и всех его министров Президент вообще не участвует в проработке пенсионной реформы. Арматурой своей тычьте, если неймется, в какое-нибудь другое место. Мальца вам для того и поставили.

Так что критикам можно не утруждать себя перечислением простых пунктов из не наших учебников, где решаются задачи экономического развития свободного общества. Ни к чему это. И апокалиптическими прогнозами Великий Народ, который «все вместе обязательно добьется успеха», пугать не надо. Не поможет.

А самих отдыхающих, у которых «национальный менталитет, что в трудную годину мы объединяемся и вместе решаем наши общие проблемы», просят не беспокоиться, расслабиться и, не приходя в сознание, получать удовольствие от рывка, продолжать мычать себе под нос колыбельную:

Путин едет по стране.

На серебряном коне.

Путин всем людям поможет,

Дай ему здоровья, Боже!

Всех бандитов перебьет,

Работягам он нальет!

Путин едет по стране,

А мы по-прежнему

Обязательно добьемся успеха!


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Сегодня в 10:01, просмотров: 211, комментариев: 0


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Нам все по плечу!

Нам все по плечу!
В общем, по просьбам трудящихся деньги на все важнейшие государственные дела, без которых можно самим остаться не у дел, власть нашла в кармане... Ну... Этих самых, как их бишь там?! Которые голосовали-то недавно!
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