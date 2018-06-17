Патриотизм, вызывающий усмешку

Сергей Безруков спел песню про футбол. Песня очень патриотическая, про «прорвёмся любой ценой». Типа «сплюнуть кровью - и вперёд!» (про кровь прямо так и есть в тексте песни). Почему, чтобы выиграть футбольный матч, надо похаркать кровью на поле? Это смертельное сражение, не на жизнь, а на смерть, и нашим уже вдарил по зубам невидимый коварный враг? Или команда, призванная «прорваться» невесть куда, полна чахоточных? В чем духоподъемность пассажа про плевание кровью - если вообще можно вести речь о какой-либо духоподъемности данного произведения?

Песенка в исполнении мастера на все руки Сергея Безрукова получилась живенькая и очень красочная. Хорошая декорация, сценография, хореография и прочие костюмографии. Бодрая музыка «под рок», стихи, опять же, в рифму, со всякими «зовёт-вперёд» проблем никаких. Очень похоже на музыкальные вставки из советского мультфильма «Остров сокровищ» - помните такой замечательный рисованный мультик, в котором постоянно появлялись раздражающие песенки-сценки с живыми актерами? Вот у Безрукова ровно так все и выглядит: много ярких лампочек, громкой ритмичной музыки, разных костюмов и экспрессии - ну, той, когда находящиеся на сцене в необъяснимом экстазе не играют, а переигрывают. Безруков, в английском котелке и футболке с нерусскими буквами, своим передёргиванием стойки микрофона копирующий то ли Валерия Леонтьева (тоже некогда гримасничавшего якобы под хард-рок), то ли Джоржа Майкла, ничего не гримасничавшего, а просто со стойкой вытворявшего все мыслимые манипуляции, словно с шестом в стрип-баре, ирландские волынки (пожалуй, единственная находка во всей аранжировке), девушки-аниматоры в мини-юбках - вот как сегодня выглядит музыкальный соцзаказ к крупному государственному мероприятию. Это не продирающая до слез даже через сорок лет «До свидания, наш ласковый Миша», не «Трус не играет в хоккей» и даже не панегирическая «Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена»; Сергей Безруков, выдающийся артист, задушевно исполнявший про русские берёзки, весь ассоциирующийся с этими есенинскими «эх, Россия-матушка», вдруг, под силой госзаказа (хотя с Есениным тоже был не альтруизм) представил новое прочтение патриотического напутствия. Бодро, весело, красочно и - чтоб было понятно не только внутреннему потребителю.



Но за всей этой пародией на англосаксонский рок с нотками героизма (русские не сдаются) прослеживается элементарная халтура - такая же, как весь наш «государственный футбол» со всей многомиллиардной инфраструктурой вокруг него, подбодрить который не получится, кажется, уже никем и ничем: ни непотопляемым Мутко, ни безразмерным по бюджету мундиале, ни фальшивенькими песенками,оставляющими равнодушными даже самих исполнителей.