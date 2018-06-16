16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  62,6851   EUR  72,5329  

На открытии фестиваля "Высокий мыс" в Сургутском районе не было замечено ни одной гитары//ФОТО

Проливной дождь, зарядивший в ночь накануне официального открытия 18 фестиваля авторской песни "Высокий Мыс" в Сургутском районе, не повлиял на количество участников конкурса и публики. А также - на их настроение. Хотя даже добраться до главной сцены в полдень субботы было проблематично.

Однако с места практически никто не снялся. "Была одна семья с маленькими детьми, они уехали. А остальные все здесь", - поделились с журналистом СИА-ПРЕСС любители экстремального отдыха и живого звука.

Впрочем, в течение дня гитар у костров и на главной сцене не было ни слышно - ни видно. Музыканты берегли их от влаги, потому репетировали в высокомысовском клубе, где по традиции проходило прослушивание.

В этом году в состав конкурсной комиссии вошли российские авторы-исполнители Михаил Цитриняк, Борис Кинер, Яна Симон и Павел Фахртдинов.

Жюри не просто выносило оценки конкурсантам, на основании которых составлялся репертуар вечернего гала-концерта. Мэтры также подробно объясняли авторам-исполнителям из Сургута, в большинстве своем - сотрудникам Сургутнефтегаза, над чем еще им стоит поработать, чтобы результат творчества стал более качественным.

Состав конкурсантов вполне объясним. Фестиваль "Высокий мыс" - традиционное летнее мероприятие профсоюзного комитета "Сургутнефтегаз". В нем участвуют представители практически всех подразделений компании.

"Многие, как я, например, даже поездку в отпуск планируют, отталкиваясь от этой даты. Сначала - на Высокий мыс, а потом уже на большую землю", - рассказал СИАПРЕСС председатель объединенной профсоюзной организации ОАО "Сургутнефтегаз" Михаил Чаборай.

Впрочем, заявиться на конкурс "со стороны", как и просто разбить палатку на территории лагеря, не возбраняется никому. Мероприятие за 18 лет стало настоящим брендом и поселка Высокий мыс, и всего Сургутского района. И народ на него съезжается даже их других регионов.

"Я вот, честно скажу, не особый любитель авторской песни. Но пропустить это событие не имею права. Ведь это наш бренд!" - признался глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

К слову, называть "Высокий мыс" "своим брендом" администрация муниципалитета имеет право наравне с нефтяниками. Доподлинно неизвестно - чей вклад в это дело больший - и финансово, и организационно. Впрочем, организаторы лавры не делят. А просто делают сообща хорошее дело. И делают его хорошо вне зависимости от погодных условий.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

16 июня в 22:55, просмотров: 68, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

На открытии фестиваля "Высокий мыс" в Сургутском районе не было замечено ни одной гитары//ФОТО

На открытии фестиваля "Высокий мыс" в Сургутском районе не было замечено ни одной гитары//ФОТО
Барды прятали их от проливного дождя, пытаясь не утонуть. Но улыбались
Маргарита Стройнова 16 июня в 22:55
67 0
Статья дня. Мы проигрываем все: кто-то налоги, кто-то пенсии, а кто-то жизнь

Статья дня. Мы проигрываем все: кто-то налоги, кто-то пенсии, а кто-то жизнь
Сейчас повод для пропаганды — футбол, завтра — какой-нибудь новый арест, послезавтра — очередные санкции
Дмитрий Гудков, политик 16 июня в 17:19
308 0
Терапевт Гульнара Гараева: «В некоторых случаях перед отпуском нужно обратиться к врачу»

Терапевт Гульнара Гараева: «В некоторых случаях перед отпуском нужно обратиться к врачу»
Нелишним будет собрать дорожную аптечку с медикаментами (список внутри), которые помогут не оказаться на больничной койке вместо пляжа
Лилия Сулейманова 15 июня в 16:05
362 0
​Как в Сургуте отметят День отца?

​Как в Сургуте отметят День отца?
Научиться быть грамотным папой или сделать праздничную открытку помогут в культурных учреждениях города — 16 и 17 июня
Надежда Макаренко 15 июня в 15:47
661 0
С 1 июля у россиян новая обязанность перед государством: отчитываться за поступления на банковские счета

С 1 июля у россиян новая обязанность перед государством: отчитываться за поступления на банковские счета
ИФНС также будет проверять регулярные переводы, чтобы исключить нелегальный заработок
Лилия Сулейманова 15 июня в 10:42
17102 3
Андрей Мартиросов: «Самолет интересный, но приобретать его будем только по заказу регионов»

Андрей Мартиросов: «Самолет интересный, но приобретать его будем только по заказу регионов»
В 2021 году начнется серийный выпуск нового самолета «Байкал». Для кого?
Константин Шперлинг 14 июня в 15:46
1562 1
Заброшенную стройку разворовывают. А это наши с вами деньги

Заброшенную стройку разворовывают. А это наши с вами деньги
Я не знаю причин, по которой строительство остановили, но охранять-то объект нужно было. Ведь когда возобновят стройку, то заново придется вкладывать то, что было украдено и вывезено
Наталья Алейханова, сургутянка 14 июня в 12:19
1760 1
​С праздником Ид аль-Фитр — Ураза Байрам!

​С праздником Ид аль-Фитр — Ураза Байрам!
С именем Аллаха Милостивого и Милосердного!
Муфтий Тагир хазрат Саматов, председатель ДУМ ХМАО–Югры 13 июня в 14:44
904 1
​У медали две стороны

​У медали две стороны
Как в благополучном Сургуте выживают тысячи бездомных
Лилия Сулейманова 13 июня в 13:50
889 1
Статья дня. ​Сможет ли Собянин успешно возглавить Крым?

Статья дня. ​Сможет ли Собянин успешно возглавить Крым?
Москва утонула в трудовых мигрантах из Средней Азии и нам рассказывают, что без них мы бы утонули в мусоре. Чушь полнейшая
Александр Горный, блогер 13 июня в 10:33
1839 6
Лисы в городе // ФОТО

Лисы в городе // ФОТО
Символ Сургута появился на дорожных знаках
Артем Мазнев 12 июня в 14:54
926 6
В год 100-летия ВЛКСМ День России и День города ощущаются по-особенному

В год 100-летия ВЛКСМ День России и День города ощущаются по-особенному
Дорогие сургутяне, искренне благодарю вас за неравнодушие и любовь к сургутской земле! У нас много планов! Впереди новые победы и достижения
Вадим Шувалов, глава города Сургута 12 июня в 11:38
929 4
12 июня мы отмечаем один из самых значимых государственных праздников

12 июня мы отмечаем один из самых значимых государственных праздников
Мы хотим, чтобы изменения, происходящие в районе, были для всех заметны и очевидны. А жители гордились тем местом, где они живут. С праздником вас!
Андрей Трубецкой, глава Сургутского района 12 июня в 11:31
624 0
Успехи и достижения нашего города - это заслуга не одного поколения сургутян

Успехи и достижения нашего города - это заслуга не одного поколения сургутян
В этот праздничный день от всей души желаем городу Сургуту дальнейшего плодотворного развития, а жителям – крепкого здоровья
Василий Юркин, директор СГМУП «Городские тепловые сети» 12 июня в 10:19
666 0
Мы должны быть патриотами своей земли – и той, которая зовется Россия, и той маленькой, но важной ее части – города Сургута

Мы должны быть патриотами своей земли – и той, которая зовется Россия, и той маленькой, но важной ее части – города Сургута
И пусть с каждым годом все наши достижения приумножаются!
Надежда Красноярова, председатель думы г. Сургута 12 июня в 10:00
744 1
​Все шито-крыто на Avito!

​Все шито-крыто на Avito!
Пять советов, которые помогут вам не стать жертвой капризных покупателей и мошенников при продаже б/у вещей
Альберт Исмагилов, сургутянин 09 июня в 15:30
1596 1
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Стройнова Маргарита Сергеевна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика