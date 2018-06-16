На открытии фестиваля "Высокий мыс" в Сургутском районе не было замечено ни одной гитары//ФОТО

Проливной дождь, зарядивший в ночь накануне официального открытия 18 фестиваля авторской песни "Высокий Мыс" в Сургутском районе, не повлиял на количество участников конкурса и публики. А также - на их настроение. Хотя даже добраться до главной сцены в полдень субботы было проблематично.

Однако с места практически никто не снялся. "Была одна семья с маленькими детьми, они уехали. А остальные все здесь", - поделились с журналистом СИА-ПРЕСС любители экстремального отдыха и живого звука.

Впрочем, в течение дня гитар у костров и на главной сцене не было ни слышно - ни видно. Музыканты берегли их от влаги, потому репетировали в высокомысовском клубе, где по традиции проходило прослушивание.

В этом году в состав конкурсной комиссии вошли российские авторы-исполнители Михаил Цитриняк, Борис Кинер, Яна Симон и Павел Фахртдинов.

Жюри не просто выносило оценки конкурсантам, на основании которых составлялся репертуар вечернего гала-концерта. Мэтры также подробно объясняли авторам-исполнителям из Сургута, в большинстве своем - сотрудникам Сургутнефтегаза, над чем еще им стоит поработать, чтобы результат творчества стал более качественным.

Состав конкурсантов вполне объясним. Фестиваль "Высокий мыс" - традиционное летнее мероприятие профсоюзного комитета "Сургутнефтегаз". В нем участвуют представители практически всех подразделений компании.

"Многие, как я, например, даже поездку в отпуск планируют, отталкиваясь от этой даты. Сначала - на Высокий мыс, а потом уже на большую землю", - рассказал СИАПРЕСС председатель объединенной профсоюзной организации ОАО "Сургутнефтегаз" Михаил Чаборай.

Впрочем, заявиться на конкурс "со стороны", как и просто разбить палатку на территории лагеря, не возбраняется никому. Мероприятие за 18 лет стало настоящим брендом и поселка Высокий мыс, и всего Сургутского района. И народ на него съезжается даже их других регионов.

"Я вот, честно скажу, не особый любитель авторской песни. Но пропустить это событие не имею права. Ведь это наш бренд!" - признался глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

К слову, называть "Высокий мыс" "своим брендом" администрация муниципалитета имеет право наравне с нефтяниками. Доподлинно неизвестно - чей вклад в это дело больший - и финансово, и организационно. Впрочем, организаторы лавры не делят. А просто делают сообща хорошее дело. И делают его хорошо вне зависимости от погодных условий.