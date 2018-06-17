​Уважаемые медицинские работники Сургутского района!

Вы выбрали одну из самых трудных, но благородных миссий на свете – лечение и спасение человеческих жизней. Заниматься этим в условиях постоянного реформирования системы российского здравоохранения нелегко. Но вы добросовестно и ответственно выполняете профессиональные обязанности, несмотря ни на какие внешние факторы. При этом получая главную награду – счастливые улыбки выздоровевших пациентов. В сельских поселениях – медицинские работники всегда имели огромный авторитет среди жителей. Продолжайте дарить людям надежду и веру в то, что все обязательно будет хорошо. Не болейте сами! А власти разных уровней будут продолжать создавать условия для вашей работы в соответствии со всеми предъявляемыми современными стандартами и требованиями. С праздником!