Статья дня. Мы проигрываем все: кто-то налоги, кто-то пенсии, а кто-то жизнь

Многие вчера радовались победе сборной (блог опубликован 15 июня, прим.ред.). И я тоже. Но при этом трудно не думать «как этим воспользуется пропаганда».

Никакого рецепта противостоять ей в этом нет. Проигнорирует Запад Чемпионат, не проигнорирует — что, коллективный Киселев не обернется это в правильный фантик? Скандал с допингом обернул, а это не сможет?

Поражение, победа, саудиты, уругвайцы — это зрелище интересное, но на нашу жизнь никак не влияющее. Сейчас повод для пропаганды — футбол, завтра — какой-нибудь новый арест, послезавтра — очередные санкции.

Ясно одно: никакой футбол не должен заслонять тридцать третий день голодовки. Заслонять то, что Сенцов в реанимации и что с ним сейчас — неизвестно: украинского омбудсмена в колонию не пустили.

И, безусловно, можно радоваться за победы на стадионе (жизнь, как в фильме, прекрасна), при этом понимая, что параллельно проигрываем мы все: кто-то налоги, кто-то пенсии, а кто-то жизнь.

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