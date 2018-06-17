Уважаемые работники здравоохранения!

Примите мои искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!

Ваш нелегкий труд вызывает восхищение и преклонение: в трудные минуты вы приходите на помощь людям, совершая порой невозможное, свято следуя клятве Гиппократа, проявляя сострадание и благородство, ответственность и высочайший профессионализм. Глубокой признательностью к вам наполнены сердца тех, кому вы помогли и помогаете справляться с недугами и кому дарите второе рождение!

Это очень большая ответственность - быть врачом. Спасибо вам за преданность профессии, ее идеалам, за ваш труд, который является ежедневным подвигом! Счастья и здоровья вам и вашим близким!