Сегодня в России отмечается День медицинского работника!

Уважаемые работники и ветераны здравоохранения, от всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

В ваших надежных руках самое ценное для всех нас – жизнь и здоровье. Благодаря высочайшему профессионализму, с помощью современных медицинских технологий, вы творите настоящие чудеса, ежедневно спасаете тысячи жизней. Сердечное отношение, внимательность и терпимость дарит пациентам надежду на выздоровление и помогает им обрести веру в себя. Ваша профессия по праву пользуется большим авторитетом в современном обществе. Врачи – одни из тех, кто, сохраняя выдержку и проявляя характер в экстремальных ситуациях, может принять единственно правильное решение.

В медицинских учреждениях, находящихся на территории Сургутского района, работает опытный квалифицированный персонал, стоящий на страже здоровья граждан муниципалитета. Молодые специалисты продолжают славные традиции отечественной медицины. Развивают и приумножают достижения своих наставников.

Огромное спасибо всем вам за верность долгу, высокий профессионализм и милосердие! Крепкого вам здоровья и успехов в вашем нелёгком труде!