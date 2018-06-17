Дорогие коллеги!

Рада поздравить вас с профессиональным праздником – Днём медицинского работника, праздником людей благородной и гуманной профессии!

Для многих поколений эта праздничная дата - день славы людей, посвятивших всю свою жизнь на благо людей.

Благодаря самоотверженному труду медицинских работников югорское здравоохранение достигло значительных успехов и заняло достойное место! Важен и ценен труд каждого. Врачи, медицинские сестры и санитары, фельдшеры и фармацевты ежедневно несут огромную ответственность за каждого человека, встают на пути у недуга, помогают обрести здоровье, жизненные силы. Ваше профессиональное мастерство и опыт, преданность клятве, неутомимый и добросовестный труд, высокая ответственность, требовательность являются основой достижения высоких результатов.

Дорогие ветераны здравоохранения, наши старшие товарищи! Вы щедро делитесь с нами секретами мастерства. Именно вы терпеливо, с пониманием и любовью учите милосердию и трудолюбию, верности профессии, умению достойно жить. Мы всегда будем равняться на ваши трудовые победы. Низкий поклон всем ветеранам, кто стоял у истоков становления медицины, и кто сейчас продолжает трудиться на нашей земле, воспитывая молодую смену.

Опыт старшего поколения успешно сочетается с новациями и креативностью молодых коллег. Подхватив эстафету – вам продолжать, приумножать традиции предыдущих поколений. Мы искренне надеемся, что вы, придя в медицину, выбрали не просто профессию, а дело по призванию – желание в любой момент прийти на помощь. Ведь это не только самоотверженный труд, это определённый образ мысли, это служение и верность профессиональному долгу! Знайте, что профессия врача во все времена была престижной. Всегда стремитесь к открытиям. Учитесь. Никогда не останавливайтесь на достигнутом.

Дорогие коллеги, в этот торжественный день желаю вам крепкого здоровья, добра и любви, счастья и благополучия, мирного неба над головой, светлых надежд на будущее!