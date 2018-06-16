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Терапевт Гульнара Гараева: «В некоторых случаях перед отпуском нужно обратиться к врачу»

reporter-ua.com
reporter-ua.com

Укус змеи или клеща, сбои в работе сердца, аллергия, отравления, простуда — все это не редко может стать неприятным препятствием во время отдыха.

Всероссийский Союз Страховщиков составил рейтинг проблем со здоровьем, с которыми россияне чаще всего сталкиваются в отпуске на территории нашей страны.

Первыми в десятке стали всевозможные простудные заболевания. В топе также оказались травмы различной сложности, воспаление глаз и ушей при попадании воды, пищевые отравления и другие расстройства ЖКТ. Частенько отпускники, добравшись до жарких курортов, получают солнечные ожоги или тепловой удар. Как назло может разболеться зуб, выскочить флюс, высыпать аллергия. Совсем не редкость — укусы змей и клещей. На последние строчки рейтинга эксперты поставили обострения сердечно-сосудистых заболеваний и травмы от ДТП.

СИА-ПРЕСС узнал у заведующей терапевтическим отделением консультативно-диагностической поликлиники СОКБ Гульнары Гараевой, как подготовить организм к долгожданному отпуску так, чтобы не оказаться на больничной койке вместо пляжа.

«Если человек проходит ежегодный профосмотр, то никакого дополнительного обследования перед отпуском можно не проводить, — считает врач. — Обратиться к терапевту для дообследования нужно, если есть определенные опасения. Например, появились различные высыпания, уплотнения кожи. Наблюдается беспричинное резкое похудание, длительное повышение температуры без явлений ОРВИ, длительный болевой синдром, не купирующийся обезболивающими препаратами».

Также медики рекомендуют людям, состоящим на диспансерном учете у какого-либо специалиста, перед поездкой в отпуск проконсультироваться — можно ли им отправляться в тот или иной регион России или за ее пределы. А еще не помешает узнать, что взять с собой из препаратов с корректировкой дозы в зависимости от течения заболевания.

Гульнара Гараева составила нам список медикаментов, которые могут потребоваться в отпуске. Купить их можно в любой аптеке без рецепта.

  • Простудные заболевания, ОРВИ, бронхиты. Кагоцел, Називин, Мирамистин, Парацетамол.
  • Травмы различной сложности (ссадины, ушибы, вывихи, переломы). Бинты, лейкопластыри, Банеоцин, Фастум-гель.
  • Неотложные состояния: воспаления глаз и ушей от попадания воды. Ципрамед и Отипакс.
  • Пищевые отравления и иные расстройства ЖКТ. Фильтрум или Энтеросгель, Смекта, Панкреатин.
  • Перегрев на солнце, солнечные ожоги. Д-пантенол, солнцезащитные крема.
  • Острая зубная боль, обострения стоматологических заболеваний. Кеторол, Метрогил дента.
  • Аллергические реакции и заболевания. Цетрин, Фенистил гель.
  • Обострения сердечно-сосудистых заболеваний. Метопролол, Капотен, Нитроглицерин.

Доктор также отметила, что при укусах змеи или клеща не рекомендуется лечиться самостоятельно. Необходимо оперативно обратиться в ближайшее приемное отделение.

Собираясь в отпуск, обязательно возьмите с собой оригинал полиса ОМС. Если в местной поликлинике с вас неправомерно потребуют оплату лечения, или откажут в оказании помощи, необходимо для начала обратиться в администрацию учреждения, а затем — к представителю страховой компании, выдавшей полис ОМС.


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15 июня в 16:05, просмотров: 864, комментариев: 0


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