​Как в Сургуте отметят День отца?

Хотя День отца не считается официальным праздником в России, с некоторых пор он негласно отмечается в третье воскресенье июня. В этом году чествовать пап будут 17 числа. Некоторые учреждения Сургута решили поддержать зарождающуюся традицию празднования Дня отца.

Например, в субботу, 16 июня в 11 часов утра Центральная детская библиотека приглашает всех желающих на акцию «День читающего папы». В 15 часов того же дня творческая студия «Школа Самоделкина» предлагает посетить уникальный бесплатный мастер-класс по изготовлению открытки «Лучший папа в мире» в технике айрис-фолдинг, которая заключается в выкладывании цветных полосок из бумаги или ткани в строго определенном порядке. «Айрис-фолдинг» означает в переводе с английского «радужное складывание». Мастер-класс пройдет в Центральной детской библиотеке, расположенной на пр. Дружбы, 11а.

Еще одно мероприятие, приуроченное к празднику, приготовил Дворец торжеств Сургута. 17 июня в 11:00 на площадке учреждения состоится форум отцов «С папой по жизни». У самых лучших отцов, собравшихся на форуме, будет возможность посетить образовательные и дискуссионные площадки: «Современный отец, какой он?», «Экономическая грамотность семьи» и «Роль отца в семье», сообщают организаторы мероприятия. Во Дворце торжеств обещают также фотосессию с арт-объектами, сделанными руками детей.

Для участия в форуме «С папой по жизни» необходимо позвонить по телефону: 950-953 с 09:00 до 17:00 или отправить сообщение на dvorec12@admsurgut.ru.