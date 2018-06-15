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С 1 июля у россиян новая обязанность перед государством: отчитываться за поступления на банковские счета

ИФНС также будет проверять регулярные переводы, чтобы исключить нелегальный заработок

vechrost.ru
vechrost.ru

С 1 июля в силу вступают поправки к статье 86 Налогового кодекса PФ. Новость активно распространяется российскими федеральными СМИ.

Согласно изменениям, все поступления на счет или карту физлиц, расцененные налоговой как доход, будут облагаться налогом. Чтобы доказать, что поступившая сумма — не доход, а, например, возвращенный долг, физлицу придется предоставить в инстанцию соответствующий документ (расписку или что-то другое).

Также будут проверяться регулярные переводы, чтобы исключить нелегальный заработок.

Корреспондент СИА-ПРЕСС попросил начальника Сургутской ИФНС прокомментировать эту новость, но никаких разъяснений не получил: «Мы подготовим материал по теме ближе к дате и пришлем вам», — пообещала Елена Голышева. Предположение, что эта новость — фейк, специалист не подтвердила.


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Сегодня в 10:42, просмотров: 1051, комментариев: 3


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Комментарии:
Dochimacho
не нравится
Сегодня в 12:20
Ренессанс налички велкам, можно и бартер. Чем не 90-е?
Александр
не нравится
Сегодня в 14:01
Статья 49 Конституции РФ отменена окончательно?
444 Александр
не нравится
Сегодня в 16:02
Да что статья? Разве сам этот документ все еще действует? Не отменили его лет пятнадцать назад?

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