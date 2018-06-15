С 1 июля у россиян новая обязанность перед государством: отчитываться за поступления на банковские счета

С 1 июля в силу вступают поправки к статье 86 Налогового кодекса PФ. Новость активно распространяется российскими федеральными СМИ.

Согласно изменениям, все поступления на счет или карту физлиц, расцененные налоговой как доход, будут облагаться налогом. Чтобы доказать, что поступившая сумма — не доход, а, например, возвращенный долг, физлицу придется предоставить в инстанцию соответствующий документ (расписку или что-то другое).

Также будут проверяться регулярные переводы, чтобы исключить нелегальный заработок.

Корреспондент СИА-ПРЕСС попросил начальника Сургутской ИФНС прокомментировать эту новость, но никаких разъяснений не получил: «Мы подготовим материал по теме ближе к дате и пришлем вам», — пообещала Елена Голышева. Предположение, что эта новость — фейк, специалист не подтвердила.