Повышение НДС на два процента — практически факт. Не стоит ждать, что Госдума вдруг завернет предложение правительства. Уже то, что такая инициатива была озвучена премьер-министром Медведевым, говорит, как минимум, о молчаливом согласии на самом верху. Такое предложение (совершенно точно) встретит непонимание у бизнеса и (вполне вероятно) может добить российскую экономику.

Потому что платить за это будут потребители — то есть мы с вами. Не стоит надеяться, что частный бизнес, который в России и так дышит на ладан, в порыве благородства не станет перекладывать все издержки из-за повышения НДС на население. А значит, вырастут цены. Вслед за этим разгонится так усердно подавляемая Центробанком весь прошлый год инфляция. За этим последует падение покупательной способности населения и потребительского спроса — того немногого, что еще держит экономику на плаву.

К слову, ударит это и по категории, которую, судя по еще одной инициативе, хотят поддержать — пенсионеры. Их доходы увеличатся с повышением пенсионного возраста, уверяют в кабмине. Вот только рост цен и инфляция довольно быстро сожрут эти «повышенные» доходы. Так что уровень жизни пожилых людей в России, который и так сложно назвать высоким, может не только не вырасти, но и даже упасть.

Иногда создается впечатление, что министры не изучали в университете основы макроэкономики. Там, напомню, вполне четко указано: «При слабом экономическом росте или его отсутствии следует снижать налоги, облегчать работу бизнеса, поощрять предпринимательскую инициативу, инвестировать в частный сектор и уменьшать долю государственного. Готовиться к издержкам — дефицитному бюджету и разгону инфляции». Пункты вроде бы простые, но в правительстве о них либо не знают, либо постоянно забывают. Как следствие, экономическая политика в России строится по принципу «как делать не надо».