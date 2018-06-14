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Заброшенную стройку разворовывают. А это наши с вами деньги

Я живу в Сургуте, я тут родилась и выросла. Люблю свой город и мне нравится, как он развивается. Делается многое, но есть вещи, которые огорчают, и я не понимаю, почему никто не обращает на них внимание.

Уже несколько лет, проезжая по улице Энгельса в сторону Сити-Молла, справа перед заправкой глаза мозолит недостроенное заброшенное серое здание.

В системе 2ГИС, оно определяется как «строящееся административное здание», но оно давно не строится, а только ветшает. Может быть такого острого внимания я бы на это и не обратила, но друзья мужа рассказали о том, что половина владельцев гаражей, находящихся позади этого строения, уже себе эти самые гаражи отремонтировали, а кто-то и новые построил в других местах. Стройматериалы, по словам парней, в свободном доступе лежат на этой заброшенной стройке, которую оказывается совершенно никто не охраняет и не охранял с тех пор, как ее покинули строители года три назад. После того, как его забросили, там шарятся все, кому не лень. Разворовали уже вообще все, что можно. По словам ребят, некоторые прямо на газелях приезжали и грузили стройматериалы.

Как рассказали друзья, здание было почти закончено, стояли окна, оставалось сделать его внутри и обшить снаружи. Сегодня проезжали мимо, и я обратила внимание, что там уже даже окна поразбивали.

Попыталась узнать, раз здание административное, значит должно стать какой-то конторой и принадлежать некой организации. Не обидно, если частники. Конечно, плохо, что недострой мозолит глаза, но это все-таки их проблемы. А если это бюджет и наши с вами деньги, то это ведь совсем другое дело!

Позвонила подруге из администрации Сургута, и она поведала мне, что здание строили для Федеральной службы судебных приставов! Вот тебе и на! Это что же опять украли? Бросили и забыли? Опять ввалили бюджетные деньги, обогатились на откатах, ничего не доделали и никому ничего не надо? Почему не возникают вопросы у журналистов? У администрации, из окон которой, этот недострой можно увидеть? У прокуратуры, в конце концов! Почему никто не задался вопросом, кто ответственен за то, что там происходит? Может потому, что ответственные сидят в Ханты-Мансийске, а там, как известно, ближе к губернатору народ неприкосновенный.

В стране и так все непросто, и это может показаться мелочью, но из таких мелочей государство и складывается. А когда это со стороны власть имущих еще подкреплено абсолютной безнаказанностью и верой в то, что никто не захочет ни в чем разбираться, и не обратит внимание. Тогда и получается, что мы сами, не обращая внимание на такие вещи, делаем свою страну беднее, и за свой счет обогащаем отдельных личностей.

Я не знаю причин, по которой строительство здания было заброшено, но охранять-то его нужно было. Ведь когда строительство возобновят (ну не будет же оно вечно так стоять), то заново придется вкладывать то, что было украдено и вывезено, а это наши с вами деньги — налоги, бюджет!

Мне как жителю моего родного города интересно получить ответ, понесет ли кто-нибудь ответственность или в нашей стране чиновники-недоделы так и будут оставаться безнаказанными.

От редакции: СИА-ПРЕСС отправил запрос в администрацию города по поводу этого здания. Когда будет получен ответ, мы его опубликуем.


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Сегодня в 12:19, просмотров: 265, комментариев: 0


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Заброшенную стройку разворовывают. А это наши с вами деньги

Заброшенную стройку разворовывают. А это наши с вами деньги
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