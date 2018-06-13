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​Охота на лис в Сургуте

Арт-объекты из знаков пешеходного перехода от активистов «Проруби» — повод для похвалы или штрафа?

Есть у нас в Сургуте арт-группа «Прорубь».

Это инициативные молодые ребята, чьи руки и мозги неустанно производят на свет выставки, акции и мероприятия, отвечающие трем «к».

Концептуально. Креативно. Кому-то не понравится.

То стихами поэта Лехи Никонова обклеят доску объявлений на остановке. То бумажки с именами репрессированных сургутян на деревьях в парке повесят.
Но далеко не все проекты «Проруби» провокационны. Вот, например, последняя акция — «Лисы в городе».

Десять пешеходных знаков в честь Дня Сургута превращены в своего рода арт-объекты. Наклейка-морда и наклейка-хвост — вуаля! Вместо обычного человечка перед нами черный лис — символ города. По словам тех, кто модернизировал знаки, они «создали стрит-арт-открыточки прямо в городской среде».

«Молодцы», «круто», «респект» — так отзываются многие жители города о новом проекте «Проруби».

Однако есть у всего этого и обратная сторона.

Акция не согласована с администрацией.

Также содеянное может попасть под статью 12.33 КоАП РФ «Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений». Тогда нарушителям грозит штраф от пяти до десяти тысяч рублей.

«А кто будет это все отдирать?» — интересуются неравнодушные сургутяне.

«Мы же нормальные ребята, все понимаем! — успокаивают в «Проруби». — Лис сделали только на День города, чтобы на следующие сутки отодрать. При желании все безболезненно отклеивается обратно безо всяких повреждений. Вот такая наша позиция».

Тем временем некоторые автомобилисты отмечают, что подобная «игра» со знаками их дезориентирует и создает аварийную ситуацию. Впрочем, есть и те, кто уверен, что арт-группа «не ухудшила понимаемость знака и не навредила ему».

Один из источников siapress.ruсообщает: силовики планируют провести проверку по факту произошедшего, «будет написан рапорт». Грозит ли облагораживателям дорожных знаков какое-либо наказание — пока неизвестно.

Кстати, в 2014 году один из художников Томска тоже навлек на себя гнев властей и местных жителей за то, что сделал из дорожных знаков арт-объекты.

Только в его случае это были ежик в тумане, медведь и динозавр.

В том же самом году общественная организация «Правда о еде» провела акцию «Осторожно, насыщенные жиры!», в рамках которой «утолстила» человечков на знаках пешеходного перехода.

Безусловно, можно осуждать «Прорубь» и надеяться, что их инициатива будет, как в поговорке, — наказуема. Но мне хочется поддержать этих людей. Они из тех, кто действительно создает культурные прецеденты и поводы для дискуссий. Они работают на максимальный результат при минимуме затрат. Их идеи просты и зачастую — глубоки. При всей своей спорности «Лисы в городе» — это изящный и красивый проект, придавший яркости минувшему Дню Сургута, омраченному погодой и унылыми настроениями.

В общем, в такую «Прорубь» и нырнуть не грех.


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Сегодня в 17:18, просмотров: 241, комментариев: 5


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Комментарии:
ieroglif8
не нравится
Сегодня в 18:26
Респектище им огромный! Немного яркого и живого в нашем городе...
Петька
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Сегодня в 20:12
Ну надож! даж серфить не пришлось! спасибо автору статьи•
предлагаю этих пэтэушников ещё и за плагиат привлечь
146 УК РФ в наказаниях разнообразней, нежели фантазия у вышеописанных Сургутских "активистов"
Моби
не нравится
Сегодня в 20:13
"Акция не согласована с администрацией." - арт-группа на то и арт-группа, чтобы не спрашивать мнения всяких чиновников
Моби
не нравится
Сегодня в 20:15
"Тем временем некоторые автомобилисты отмечают, что подобная «игра» со знаками их дезориентирует и создает аварийную ситуацию. " - эти некоторые автомобилисты срочно должны пересдать медкомиссию - надо быть очень тупым, чтобы не разглядеть эти знаки с такими минимальными дополнениями
Моби
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Сегодня в 20:17
"силовики планируют провести проверку по факту произошедшего, «будет написан рапорт». " - странно, а то что на куче этих пешеходников нет свежей зебры силовики рапорты не пишут

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