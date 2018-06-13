​С праздником Ид аль-Фитр — Ураза Байрам!

Дорогие братья и сестры!

Сердечно поздравляю Вас с завершением священного месяца Рамадан, со светлым праздником Ид аль-Фитр – Ураза Байрам!

Ид аль-Фитр – Ураза Байрам в исламе – это один из главных праздников. Он символизирует окончание Великого поста, священного месяца Рамадан, а также напоминает нам о наивысших человеческих ценностях.

Воистину Рамадан — месяц добро деяний, милосердия и сострадания, испытания прочности веры и покаяния, проявления великодушия нуждающимся и бедным. Мусульмане,почувствовав себя в роли тех, кто испытывают голод и нужду, стали более щедрыми к окружающим. Мы никогда не сможем осознать, по достоинству оценить и воздать полноценно хвалу за все блага, которыми нас так щедро одарил Господь миров в этом прекрасном месяце. Сегодня мы все подводим итоги духовных обретений во время поста и молитв.

Да наставит нас всех Всевышний Создатель на осознание величия поста в укрепление мира между людьми, милости и сострадания ко всем творениям.

Благодарю Всемилостивого Аллаха за стойкость и терпение, которое Он дал нам, и прошу принять наш пост, искренние молитвы и добрые деяния в этом священном месяце и да удостоит всех нас милости Своей и прощения, счастья этого и вечного мира! Аминь.

Праздничная молитва Ураза Байрам состоится 15 июня в 6:00 утра.

Мир Вам, милость Всевышнего и Его нескончаемые Блага!