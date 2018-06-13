​У медали две стороны

Дмитрию 51 год. Он — бывший сургутский бездомный, который сейчас пытается вернуться в общество. А еще — выпускник факультета истории философии Ленинградского государственного университета, до сих пор сохранивший страсть к серьезным книгам. Да и книгам вообще: читает все, что подвернется под руку. Один из любимых авторов — британский писатель Клайв Баркер.

История Дмитрия — типичная, похожая на истории тысяч людей, которые ежегодно остаются без крыши над головой.

Мужчина приехал из Новосибирска в Лянтор в 2015 году работать водителем междугороднего автобуса. Первое время платили, как обещали — 50 тысяч рублей, но каждый раз все меньше. Через год, получив 22 тысячи рублей, Дмитрий перебрался в Сургут. Работал на частников водителем пассажирских маршруток. В одном месте ему предоставили койко-место в служебном жилье, а во втором он приезжал ночевать на вокзал, где спал сидя.

Через некоторое время подвернулась возможность поработать по вахтам в Новом Уренгое. Там он лишился документов — сдал их для оформления пропуска на месторождение, но человек, их принявший, исчез.

Дмитрий вернулся в Сургут, на вокзал, где Геннадий — бывший житель приюта, организованного фондом «Накорми голодного», свел его с Александром Алексеевым, руководителем организации.

В марте жизнь Дмитрия начала меняться. Он переехал в приют, перестал пить, восстанавливает документы. К сестре и матери в Новосибирск возвращаться не хочет: мама тяжело больна, деньги со сдачи его квартиры уходят ей на лекарства. К тому же раньше он употреблял наркотики и боится, что старое окружение может втянуть его в прежнюю жизнь. Мужчина планирует уехать к другу в Ставрополье — тот обещал помочь с работой и жильем.

А вот другая история, конец которой, скорее всего, счастливым не будет. Бездомный Алесь — бывший заключенный, живет в разных местах Сургута. Когда корреспондент siapress.ru беседовал с ним в последний раз, он с друзьями жил в полурасселенном доме в 25 микрорайоне, откуда в последствии компания съехала. Где они находятся сейчас, неизвестно. Из-за кучи диагнозов Алесю никак не попасть ни в один реабилитационный центр — мужчина едва ходит (проблемы с тазобедренным суставом, который необходимо заменить), болеет ВИЧ и туберкулезом. Другие бездомные помогают ему передвигаться, обслуживать себя, в общем не бросают на произвол судьбы. Рассчитывать на помощь кого-то еще не приходится. Боль от имеющихся заболеваний Алесь глушит алкоголем.

Кто они?

Обычно бездомными становятся люди, приехавшие на север за длинным рублем, бывшие заключенные, потерявшие все социальные связи, горожане, ставшие заложниками алкоголя или наркотиков.

Ни точных, ни приблизительных данных, сколько в Сургуте бездомных людей, корреспонденту СИА-ПРЕСС официальные органы предоставить не смогли. По мнению волонтеров благотворительного фонда «Накорми голодного», их тысячи. Средний срок пребывания человека на улицах города — 17 лет.

Всех бездомных в Сургуте можно условно разделить на две категории: тех, кого вернуть в социум практически невозможно (на улице слишком долго), и тех, кого еще можно спасти — стаж бродяжничества полгода-год. Именно этот период считается самым эффективным для возвращения человека в социум, и именно на эту категорию граждан направлены все усилия соцслужб и волонтеров.

Куда пойти?

В нашей стране о судьбах людей улиц говорят редко. Тем не менее в Сургуте есть учреждения и организации, которые пытаются помочь бездомным: Сургутский районный центр социального обслуживания для лиц без определенного места жительства, ранее известный как «Альтернатива». Управление социальной защиты населения. А в последние три года еще и благотворительный фонд «Накорми голодного».

Центр социального обслуживания в Солкино

Отделение милосердия. 35 мест. Для людей, которым нужен постоянный посторонний уход.

Отделение социальной адаптации. 126 мест. Здесь бездомному помогают восстановить документы, оформить временную регистрацию и гражданство, найти место жительства, восстановить права на жилье и так далее.

Социально-реабилитационное отделение.

Социально-медицинское отделение: профилактика, диагностика, лечение и реабилитация после заболевания.

Камиль родом из Таджикистана, приехал в Сургут на заработки в 2002 году. На улице 17 лет. В другом городе живут брат, жена, дочка, но связь с ними он не поддерживает. Какое-то время жил в реабилитационном центре в Солкино, хочет вернуться туда, но никак не может завязать с алкоголем.

800-850 человек в год обслуживает Сургутский районный центр социального обслуживания для лиц без определенного места жительства. 122 человека в настоящее время проживают в центре. 88% людей, попадающих в центр, — бывшие заключенные. 25-30 бездомных каждый день приходят в ночлежку. 97 граждан прошли полный курс реабилитации в 2017 году:

16 трудоустроены

6 отправлены на родину

8 вернули семьи

13 живут в других учреждениях соцобслуживания округа

28 направлены на реабилитацию

2124 человека прошли социальную реабилитацию в центре за 2015-2017 годы

Ночлежка в поселке Кедровый

30 мест. Там дадут переночевать, проведут медосмотр и санобработку, один раз покормят.

На базе ночлежки работает «Социальный патруль», который четыре раза в месяц выезжает в места наибольшего скопления бездомных и рассказывает людям, где и какую помощь они могут получить. Остро нуждающихся в помощи патруль развозит по учреждениям соцобслуживания, больницам, полицейским участкам и другим местам.

Управление социальной защиты населения

Если есть документы, оформляет и выплачивает социальные пособия инвалидам, неработающим пенсионерам, может выдать под отчет единовременную материальную помощь, месячный запас еды и другое.

Благотворительный фонд «Накорми голодного»

Кормит людей на улице, раздает одежду и медикаменты.

Консультирует по социальным и юридическим вопросам.

Предоставляет места в приюте, где человек может находиться круглосуточно до момента, пока не решатся его социальные проблемы — в среднем от полугода.

Почему не работает?

По мнению волонтеров, занимающихся помощью бездомным в городе, да и по мнению самих людей с улиц, имеющаяся система работы, между тем, малопродуктивна.

«Накормить, одеть, дать медикаменты человеку — это не решение проблемы, поскольку через пару дней она возникнет вновь. Ему нужен дом, помещение, где бы он смог жить», — считает Александр Алексеев.

По его подсчетам, в Югре всего 334 места в шести ночлежках. Не во всех есть даже стиральные машины, чтобы посетители могли привести свою одежду в порядок.

Сами бездомные основной причиной неэффективности считают условия, которые необходимо соблюсти, чтобы получить помощь от соцслужб.

В реабилитационном центре на постоянной основе можно жить бесплатно всего три месяца. Дальше — за полную или частичную плату, да и то не больше года.

Еще один препон — соблюдение дисциплины. Правила внутреннего распорядка — не пить, не драться, работать, не ходить в «самоволку» могут выполнить далеко не все. А нарушил — отчислят.

С ночлежкой тоже не все просто: попасть в нее можно бесплатно на 12 часов в сутки (только на ночь) и не более 60 дней в году. Пьяным, под наркотиками, а также людям в стадии заболевания (в том числе психического), представляющей опасность для окружающих и требующей лечения в диспансере, вход закрыт.

А таких среди бездомных большинство, поэтому они вынуждены выживать где придется: под теплотрассами, в заброшенных домах, хозпостройках, палатках в лесу.

Еще один момент — в настоящее время в ИК-11 есть лица без определенного места жительства, которые из-за длительных сроков отбывания наказания потеряли все связи и им некуда возвращаться, кроме реабилитационных центров. Когда они выйдут на свободу, им выдадут пособие — 850 рублей, и проездные документы до соцучреждений. Но доедут они туда или нет, неизвестно: «После освобождения бывший осужденный становится обычным гражданином, и мы не вправе осуществлять за ним контроль и оказывать помощь за пределами исправительного учреждения», — объясняет старший инспектор группы социальной защиты осужденных ФКУ ИК-11 УФСИН России по ХМАО-Югре Светлана Власюк.

Александр, 42 года. Родом из поселка Приобъе Октябрьского района. До того, как его жизнь пошла под откос, работал сварщиком, строителем, резчиком по дереву. В Сургуте остался после освобождения из 11 колонии. Устроился на работу в гостиничный комплекс на Андреевском заезде, где трудился за питание и жилье.

Потом уехал работать на автомойку в поселке Федоровский, там у него пропали документы. Александр вернулся в Сургут и вновь устроился в гостиничный комплекс. Там он проработал с осени прошлого года, до февраля 2018-го. Хозяин комплекса по непонятным для мужчины причинам решил прекратить с ним трудовые отношения. Так Александр попал на улицу. Он жил в бетонной коробке вместе с другими бездомными, именно там прошедшей зимой замерзла его сожительница Надя.

После этого мужчина перебрался под мост, где проходит теплотрасса. Этой зимой тепло от труб он делил с собакой и ее новорожденными щенками, за которыми ухаживал по мере возможности.

Сейчас Александр подрабатывает у знакомого, тот помимо небольшой зарплаты, оплачивает ему питание. По состоянию здоровья этот бездомный не может претендовать на место в реабилитационном центре. Обратиться за помощью к семье Александр не может, родителей у него нет, а связь с братом, который живет возле Игрима, давно потеряна.

Чем грозит?

Эта зима для Геннадия и Надежды стала последней. Они замерзли насмерть в бетонной будке. Сколько еще бездомных погибли в морозы, точных данных нет.

«По словам тех, кому мы помогаем, замерзло порядка десяти человек», — говорит руководитель фонда «Накорми голодного».

Заведующий ожогового отделения Сургутской городской клинической больницы Игорь Агапов рассказал СИА-ПРЕСС, что с мая прошлого года по май текущего в его отделении четверо бездомных прошли лечение от обморожения. Обошлось без летальных исходов.

В стационаре Сургутской травматологической больницы с начала года обозначили себя бездомными четыре пациента. «Травмы были разные — ушибы головного мозга, переломы конечностей и другие», — уточнили СИА-ПРЕСС в пресс-службе учреждения.

Дядя Саша. Живет в Сургуте много лет, подрабатывает на цветочном рынке. Был женат, но семейная жизнь развалилась после аварии, из-за которой мужчина получил 2 группу инвалидности. Есть сын, две дочки, шестеро внуков.

А еще отверженность и вредные привычки толкают бездомных на преступления. Так с 2015 по 2018 год в полицию Сургута поступило около трех с половиной тысяч сообщений о том, что в подъезде находятся бездомные. «По результатам проведенных по данным обращениям проверок возбуждены уголовные дела. Преимущественно за хищение чужого имущества и нанесение телесных повреждений», — отметили в пресс-службе УМВД по Сургуту. Помогает выявлять бездомных, причастных к совершенным преступлениям, дактилоскопия, которую им рекомендуют пройти в каждом случае попадания в полицию.

Количество уголовных дел, заведенных в отношении бездомных: 60 в 2015 году; 40 в 2016 году; 45 в 2017 году; 5 — с начала текущего года. Более 650 бездомных были доставлены в отделы сургутской полиции с 2015 по 2018 год

Что делаем?

Сургутскому волонтерству — фонду «Накорми голодного» — три года, а приюту — всего год. Но у него уже есть выпускники.

Андрей — уроженец Украины. Ему 60 лет. В 1975 году перед армией приехал в Екатеринбург из Днепропетровска. Отслужил, женился. В 1980 у семьи родились дети-двойняшки. К сожалению, семейная жизнь не сложилась, и Андрей вернулся на Украину к отцу. Там женился во второй раз, но и этот брак не стал удачным.

В итоге мужчина снова приехал в Россию. В Екатеринбурге на вокзале у него украли сумку с документами, мобильник. Брат, живущий в этом городе, не смог помочь — жена была против того, чтобы Андрей жил с ними. Уже взрослые дети живут в Москве, но и они не могут помочь своему отцу, у них свои семьи, своя жизнь. В итоге мужчина приехал в Сургут к маме. В этом году ее не стало.

Сводный брат по матери выгнал Андрея из квартиры, вызвав полицейских. В отделении мужчина провел некоторое время, затем его оттуда отпустили. Так и началась его бездомная жизнь. Андрей поехал ночевать на вокзал, где его нашли люди, которые предложили ему работу, поселили в квартиру с такими же бездомными.

Рабочие должны были расклеивать объявления за крышу над головой и еду. Выпускали их на улицу только парами, чтобы не убежали. Через два месяца Андрей сбежал. Когда он сидел на ступеньках у дома на Лермонтова, он встретил руководителя фонда «Накорми голодного» Александра Алексеева, который, узнав о судьбе этого человека, забрал его в приют.

В начале июня волонтеры помогли мужчине уехать в Екатеринбург, где он будет восстанавливать свои документы. Андрей мечтает получить российское гражданство и начать в этой стране новую жизнь.

Кстати, он закончил художественный колледж, работал сборщиком мебели, резчиком по дереву. Помогал в реставрации церквей в Москве и Ужуре (Красноярский край).

Как помочь?

Решать проблему бездомности необходимо на уровне государства, которому всегда нужны рабочие руки и полноценные граждане.

Пока единая эффективная стратегия работы с бродягами не найдена, а государство предпринимает попытки отдать вопрос на откуп общественным организациям и социальным предпринимателям, сургутские общественники опираются на положительный опыт своих коллег из Питера. Там с 1990 года действует благотворительная организация «Ночлежка». В нее входит самый большой в Петербурге приют для бездомных, «Дом на полдороги», помогающий бездомным с алкогольной и наркозависимостью, прачечная, где бездомные могут бесплатно постирать и высушить вещи. Работает проект «Ночной автобус» (еда, средства гигиены, социальная помощь). Есть пункты обогрева, работающие с ноября по апрель.

Сургутяне могут подключится к волонтерскому движению разными способами. Например, привезти одежду, обувь, белье, средства личной гигиены в ночлежку или приют фонда «Накорми голодного». Можно участвовать в акциях по раздаче еды или оказывать профессиональную помощь (юридическую, психологическую, медицинскую и так далее).

А вот что в силах сделать каждый — изменить свое отношение к бездомным, разглядеть за грязной одеждой человека, которому, скорее всего, нужна помощь.

Старший инспектор группы социальной защиты осужденных ФКУ ИК-11 УФСИН России по ХМАО-Югре Светлана Власюк:

Бывшие заключенные — люди из особой группы риска. Чтобы они не попали на улицу после освобождения, в сургутской ИК-11 работа с ними начинается практически со дня прибытия. ИК-11 — колония строгого режима. Большинство сидельцев угодили за решетку за умышленные тяжкие преступления: убийства, изнасилования, сбыт наркотиков, кражи. Многие не имеют даже среднего образования. Потому обучаются в колонии. Изучают школьную программу и получают профессию — отделочника, повара, столяра, автослесаря, электромонтера и другие. Это дает шанс на трудоустройство на воле. К тому же все осужденные выходят из колонии с необходимыми документами.

Активные занятия по подготовке к освобождению начинаются за полгода. С заключенными работают специалисты центра занятости, соцслужбы, пенсионного фонда.

Осужденные пишут заявление, где указывают избираемое место жительства после освобождения. Если человеку негде жить, то мы не вправе оставить его на улице. В этом случае направляем ходатайства в соцучреждения округа для определения временного места жительства», — уточняет инспектор.