Статья дня. ​Сможет ли Собянин успешно возглавить Крым?

Какая связь между Собяниным и Крымом? Прямая и очень важная, они нужны друг другу, но об этом возможном кадровом решении во второй половине поста. Эта идея открывает широкий коридор возможностей и я только ЗА. Но сначала несколько слов о предстоящих московских выборах, которые меня очень напрягают своей предсказуемостью, муниципальным фильтром и силиконовым душком.

Тема Московских выборов опять ожила после истории, когда на должность руководителя предвыборного штаба Собянина была согласована фигура Константина Ремчукова. Правильный ли выбор одного и решение другого? Не нам решать, но ощущение возникшего осадочка и какой то безнадёги осталось. У каждого человека есть свои мотивы для принятия того или иного решения, но теперь понятно, что история с «Собянинщиной и Ликсутовщиной» в Москве может быть надолго.

Что меня лично не устраивает в том, что происходит в Москве, как жителя и избирателя?

Москва превратилась в бездушного, разукрашенного монстра. Возможно это таков удел всех мировых столиц, но меня лично это не устраивает, как и то «решение негодяев», решивших расширить и раскачать город аж до Калужской области в угоду строительному комплексу.

Москва утонула в трудовых мигрантах из Средней Азии и нам рассказывают, что без них мы бы утонули в мусоре. Чушь полнейшая. Я только что вернулся из Смоленска, о чём готовлю материал.

Прекрасный, чистый и ухоженный город. Там нет орд трудовых мигрантов, их там совсем нет, но город чистый и ухоженный, а местные жители, с которыми я разговаривал, рассказывают, что в Москве им не так-то просто и устроиться, так как есть приезжая мигрантская мафия, которая не особо жалует приезжающих подзаработать жителей России в Столице. По простому говоря это мощнейшая схема по зарабатыванию денег и выдавливанию россиян, и в частности москвичей из Москвы.

Вторая беда для нас горожан, это тотальные платные парковки, засилье камер и парктронов. Чиновники нас, смертных, стараются приучить, что в Москве автомобиль роскошь, атавизм и всем надо ездить на общественном транспорте, но при этом сами не особо рвутся слезать со своих чёрных немецких «членовозов», да и не самых дешёвых. Передвигаться по городу на автомобиле стало невозможно, ты под прицелом тысяч камер, зелёных ликсутовских крокодилов, а если где лохонулся, то бегом к бетонному забору вызволять авто.

Список длинный и многие, думаю, со мной согласятся. Ну вот не хочу я кататься по городу на самокате, к чему нас многих и подводят… Недавно прокатился и офигел….. Для меня ещё такой самокат не придумали..

При всём этом счастье, нас пытаются одарить парками, детскими и спортивными площадками, короче дешёвыми стеклянными бусами, как первобытных дикарей, но при этом неплохо навариться самим и приближённым дружбанам на всей этой истории.

Все мои чувства и настроение может понять человек, который родился или вырос в Москве, и ему город дорог. То, что сделали и делают эти эффективные трудолюбивые менеджеры иначе как изнасилованием Столицы не назвать, хотя надо быть честным и признать, что Москва изменилась, но вопрос в какую сторону?

У Константина Ремчукова видимо своя Столица и свой интерес в этой истории, в какие бы он красивые и правильные фразы его не заковывал. Но что бы Константин Вадимович говорил, если бы жил в одном из спальных районов и добирался на Ликсутовских синих оленях в центр по карте Тройка, отстояв час на остановке, опоздав на работу и помяв свою пиджак в ежедневной давке утром и вечером? В нынешнем общественном транспорте и его плотной загрузке, книжек особо не почитаешь, только если на телефоне.

Собянин и Ликсутов выдавили меня из Москвы, мне здесь некомфортно, несмотря на обустроенные дорожки, парки и искусственные деревья с подсветкой. Всё это итак по определению полагается москвичам из-за тех неудобств, который мы терпим благодаря столичному статусу нашего родного города. Я бы очень желал, что бы Столицу перенесли в другой регион России, да и это было бы правильно, хотя бы раз в 50-100 лет менять локацию российской Столицы, что бы и другие регионы подтягивались. Но нет, этим жирным котам интереснее упражняться с пилой на месте, а не развивать Россию.

Безусловно, Москва должна соответствовать статусу Столицы России, здесь вопросов нет. Москву накачивают деньгами, тротуарной плиткой, мигрантами, гранитными бордюрами и культом личности Собянина, такого скромного парня, который взял, да и развернул Москву после Лужкова. Вопрос куда развернул и устраивает ли меня, как москвича, родившегося и выросшего здесь то, что происходит в моём родном городе? Однозначного ответа нет, как и аргументов, что если бы не Собянин, то другой бы так не смог. Знаю, что с моим мнением солидарны многие мои московские друзья, но нас не услышат, а бюджетники проголосуют, как надо.

Собянин пришёл в Москву назначенцем 21 октября 2010года, потом выиграл выборы у Навального, но с таким админресурсом было бы странно, если бы он их не выиграл. Нет сомнений, что победит и в этот раз, так как эти выборы изначально неконкурентные и неважно, кто будет начальник предвыборного штаба. Фигура Ремчукова нужна Собянину для придания блеска его компании и расширения электората на либеральной поляне. Я думаю парни договорились к взаимному интересу обоих. Это довольно прагматичные люди и слово выгода здесь ключевое.

Что я хочу от будущего мэра? Хочу много, но как минимум три пункта.

1. Остановить варварскую реновацию и вернуть Москву в прежние границы.

2. Прекратить парковочный террор и освободить Москву от знака – «остановка запрещена» со значком эвакуатора ниже, оставив платные парковки только внутри Садового кольца. При этом цена парковки должна быть не выше 100 руб./час и с 22.00 до 8.00 бесплатная.

3. Прекратить накачивать Москву трудовыми мигрантами из Средней Азии, введя лимит не более 7 000 человек для Москвы.

Лично мне Собянин, как человек симпатичен, но не как Мэр Москвы. Недавно он рассказал, что незавершённость ряда проектов мотивирует его на очередной мэрский срок.

Это всё так, он «кирует» Москвой вот уже 8 лет, что довольно приличный срок даже для такого большого города. Он лукавит, у него и его команды совершенно иная мотивация, на мой взгляд. Если он заложил хороший фундамент, как он сам оценивает свою работу, то теперь рекомендуемый член его команды или сторонник, поддержанный москвичами, сможет надстроить над этим фундаментом приличную конструкцию без него. Если он себя считает успешным менеджером, который способен заходить на незнакомую территорию и её менять, то тогда ему прямая дорога в Руководство Крыма. Знаю, что в Кремле упорно ищут замену Сергею Аксёнову, так как перед Крымом после открытия моста стоят задачи иного уровня.

Конечно, Крым не Москва и не такой жирный, но по важности для России и объёму задач вполне сопоставимо. Вот и посмотрим, как он сработает в одном из ключевых российских регионов. Климат в Крыму получше будет, чем в Москве, да и море есть. В Крым переезжает много людей из Сибири, так что без земляков не останется. Пусть приглашает в команду Константина Ремчукова и строят новый Российский Крым, тем более он обладает всеми необходимыми компетенциями по освоению территорий, сносу шалманов, но только пожалуйста без Ликсутова.

Вот тут и я бы набивался в команду Сергея Семёновича, так как устал от внутри крымских кульбитов перекрасившегося жулья и шансы на правильное развитие Крыма падают с каждым днём. Увы, крымский Совмин, Госсовет и компания неспособны ни на что, кроме как застраивать парки и набережные, и натравливать на общественников карманные говорящие головы, которые ещё вчера пели Януковичу, Тимошенко и Порошенко, а теперь вешают портреты Путина и запасаются триколорами. Рекомендую к ознакомлению одну из этих голов.

Если Владимир Васильев смог поехать в Дагестан, то почему Сергей Собянин не может поехать поураганить в Крым? Нужно идти туда, где больше нужен стране, а не групповым интересам товарищей. Тем более ещё довольно молодой, 21 июня ему исполнится всего лишь 60 лет.

Так что приезжайте в Крым Сергей Семёнович и забирайте весь свой московский строительный комплекс. Будем строить новую Столицу в Крыму, мост и новый аэропорт запущены, перевезём сюда патриотичную ГосДуму, Правительство и кучу всякого добра. КрымНаш и это главное! Для меня лично, День России приобрёл особый смысл с возвращением Крыма Домой, в родную гавань. С Днём России россияне!