С Днём России! С Днем города Сургута!

Поздравляю с Днем России и 424-й годовщиной основания Сургута!

Эти праздники еще один повод оглянуться назад, задуматься о настоящем и будущем Родины, о том, что сделано и что нам еще предстоит осуществить для развития любимого города, укрепления мощи всего государства.

В год 100-летия ВЛКСМ День России и День города ощущаются по-особенному. Ведь современный Сургут, с мощнейшим топливно-энергетическим комплексом страны и развитой социальной инфраструктурой, был построен именно руками комсомольцев – молодых, невероятно энергичных специалистов, с колоссальной работоспособностью и верой в лучшее, приехавших в наш город со всех союзных республик.

70-80 годы стали переломными в истории Сургута. Радует, что бурный рост нашего города, начавшийся после открытия нефтяных и газовых месторождений, продолжается. Современные труженики приняли эстафету славных дел своих предшественников. И я уверен, что жизнь подрастающего поколения будет достойна подвига покорителей севера.

Дорогие сургутяне, искренне благодарю вас за неравнодушие и любовь к сургутской земле! У нас много планов! Впереди новые победы и достижения. Убежден, вместе нам по плечу любые задачи, вместе мы сделаем наш город еще сильнее и привлекательнее!

Здоровья вам, мира, добра и радости от каждого нового дня!

С Днём России вас! С Днем города Сургута!