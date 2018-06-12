Уважаемые жители Сургутского района!

12 июня мы отмечаем один из самых значимых государственных праздников – день России. Прошло 28 лет с момента принятия декларации о государственном суверенитете РСФСР. После чего судьба страны кардинально изменилась. Мы прошли через целую череду великих потрясений, связанных с новым укладом жизни. Конечно, было совершено много ошибок. Но мы учились на них, становились опытнее и мудрее. Главный вывод, который удалось сделать по прошествии лет, состоит в том, что каждый сам – хозяин своей судьбы. Администрация Сургутского района прекрасно это осознает и многие проблемы пытается решить собственными силами. Строительство новых объектов культуры и спорта, реализация программы «Чистая вода», ремонт школ и детских садов, приведение в порядок дорог и ветхих инженерных сетей, ликвидация аварийного жилья и балков. Мы хотим, чтобы изменения, происходящие в районе, были для всех заметны и очевидны. А жители гордились тем местом, где они живут. С праздником вас!