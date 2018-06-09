​Все шито-крыто на Avito!

Все продают б/у вещи, даже богатые — антиквариат. Обычно мы это делаем через интернет. Самый распространенный сервис — Avito. Еще есть «Юла», но он не так популярен.

Сегодня я хочу рассказать про личный опыт продажи б/у вещей и манибэк (возврат денег). А также помните: при продаже нужно быть более осторожными!

Дело было так. У меня завалялась IPTV-приставка: думаю, дай продам! Отключился от провайдера, разместил объявление на сайте avito.ru, сделал свои фотографии.

Через день пишет покупатель: «Чек от 2016 года, а пишете, что новая!» Отвечаю ему, что приставка почти не использовалась. Женщина начинает торговаться: «800 рублей — и беру, эти приставки каждые 3-4 года ломаются». «Четыре года для современной техники — это плохо?» — подумал про себя.

Сторговались на девять сотен, хотя новое устройство стоит 3200-3600 рублей!

Вот таких капризных покупателей или торгашей сразу видно по первым сообщениям и претензиям. Они пишут что-то вроде: «А что так дорого, новая на AliExpress в пять раз дешевле». По своему личному опыту могу сказать — лучше отказаться от сделки.

Продолжаем. Вот подъехали мужчина с женщиной и тремя детьми в машине. Показываю приставку в коробке, говорю, мол, открывайте и все проверяйте, указал недостатки (испорчен провод), что давно лежала, и не использовалась. Спрашиваю — согласны брать? Да, согласны. Передают деньги, заключаем устный договор.

Через три часа звонит мужчина и предъявляет мне, что блок питания не подходит. Отвечаю: «Проверяйте внимательно должен подходить, вход DC». Перезванивает уже напряженный, что продал не той модели приставку, коробка не та и вообще мошенник я, светит мне 159 УК (со слов мужчины). Мне в личку на Avitoпишет женщина, мол, выходи, если смелости хватит.

Конечно, в силу смелости и воспитанности я вышел. Пока ждал — звонили с трех разных номеров и в приложении Wats'app.

Спор, конечно, вышел: говорят, продал не с тем блоком питанием. Дайте, говорят, тот самый блок. А других блоков не было и вообще это расходный материал. Претензию, что модель не так, капризный покупатель уже не оглашал, а как приехал, ткнул пальцем на дно приставки, где серийный номер и название на наклейке. Куда смотрели?

В процессе спросил: «Домой приехали, подключали?» Нет, ходили по ТЦ. Так произошел манибэк. Портить нервы еще из-за таких…

Вечером открыл профиль бывших покупателей: там по 15 продаж в месяц всякого хлама, перепродажа трусов с сайта AliExpress.

Поэтому хочу поделиться с вами несколькими правилами из личного опыта.

1. Если покупатель капризный — это видно сразу: много претензий на продаваемую вещь, любят поторговаться. Таких сразу в посыл!

2. Возьмите свидетеля на осмотр продаваемой вещи покупателем.

3. Никаких манибеков и гарантий. Вещь б/у, пусть проверяют все на месте. Ситуация моя: приставка долго лежала, блок питания другой в комплекте.

4. Смотрите на сайте профиль покупателя: если это типичный торгаш (а это видно по множеству продаж и покупок), лучше отказаться от сделки.

5. Если вещь дорогая, составьте хотя бы расписку, что согласие между продавцом и покупателем произошло — и все оплачено. Не стесняйтесь это делать, чтобы потом не было: «я на тебя в суд подам, вор и мошенник». Да, сначала, все мы добрые и вежливые, но в спорной ситуации две стороны обычно не слышат друг друга.

Что еще сказать? Будьте более внимательны при составлении сделок. Всем добра! А что с приставкой, спросите вы. Она работает.