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«Ещё неизвестно, подсветит ли наш праздник приезжая звезда!»

Депутат сургутской Думы рассказал о своем отношении к Дню города

«Если я нахожусь в этот день в городе, то всегда посещаю праздник! Особенно фестиваль «Соцветие». Достаточно интересно понаблюдать за диаспорами. Всегда приятно попробовать кулинарные изыски, побывать на хороших и красивых концертах.

Это день рождения города. Если ты живешь в этом городе, то должен каким-то образом отпраздновать его.

Я бы не выделил, что был какой-то отдельный день города, который запомнился. Все они достаточно интересные. Не было какого-то особенного, организованного на порядок лучше, чем остальные. А еще у нас есть своя фишка проведения, которая мне нравится.

Мне кажется интересным тот же «Мангазейский ход». Интересно посмотреть на реконструкции! Отличное мероприятие, на мой взгляд. Может, даже в каком-то смысле оно лучше концерта Бабкиной той же. Многие смотрят «Мангазейский ход» по телевизору, но приятнее находиться там вживую.

На День города думаю всем обязательно быть — это первое! Второе — там действительно насыщенная программа! Я надеюсь, что она, конечно, будет периодически меняться, будут добавляться, может быть, какие-то новые элементы. Но в целом она достойного уровня.

На концерт Надежды Бабкиной 14 числа я не пойду. Популярные артисты выступают у нас и так достаточно регулярно. Еще неизвестно, подсветит ли наш праздник приезжая звезда. Лучше купить костюмы какому-нибудь нашему театру, чтобы он выступил на Дне города, а костюмы потом остались, нежели платить за приезд такого артиста. Звезда — лишь на час, да и к тому же не всем еще понравится».


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Сегодня в 12:21, просмотров: 267, комментариев: 0


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