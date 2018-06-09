​Звёзд недосчитались

Так повелось, что День города в Сургуте — это что-то вроде фильма, где каждый житель чувствует себя полноправным режиссером. Массовые гуляния, по сложившейся традиции, дают повод для проявления столь же массового недовольства. Стоит администрации приоткрыть занавес и разместить программу празднования — следует незамедлительная реакция. Термоядерная.

Но давайте по порядку. Во-первых, в этом году привычные гуляния на День города и День России в Сургуте объединяются с фестивалем национальных культур «Соцветие». Во-вторых, праздничные мероприятия проходят на нескольких площадках вместо одной. Как отмечает председатель комитета культуры и туризма сургутской администрации Владимир Фризен — взят курс на расширение. В-третьих, отмечать будем аж неделю, начиная с 9 июня и размазывая концерты и культурные события по дням, словно масло по бутерброду. В-четвертых, День города-2018 ознаменуется открытием сельскохозяйственной ярмарки, предназначенной, по словам Фризена, «для всех тех, кто думает о хлебе насущном не только как творческом, но и естественном». Наконец, пятый пункт, вызывающий наибольший отклик у возмущенных горожан, — 12 июня уши жителей Сургута не будет услаждать голос Валерии. И Полина Гагарина не заглянет на сибирский огонек. И «Чайф» не создаст оранжевое настроение. И одинокий бродяга любви Леонтьев не заставит сердца биться чаще.

Звёздная болезнь

«В этот раз никого из звезд пока не приглашаем. В этот день», — сообщает глава комитета культуры и туризма, отмечая, что вечером 12 июня сцену украсят выступления исключительно местных артистов «молодежной направленности», поскольку «город молодой». Тот факт, что 14 июня в рамках большого фестивального марафона «Песни России» на площади театра СурГУ состоится бесплатное выступление Надежды Бабкиной и ее театра, отчего-то порождает язвительные комментарии миллениалов.

Источник фото: http1line.info

«Уверен, танцевать под Надежду Григорьевну будут не только взрослые, но и молодежь в том числе. Это тот человек, который также может завести замечательной харизмой», — считает Владимир Фризен. Молодое поколение тем временем недоуменно слушает наши вопросы об их отношении к грядущему концерту и формирует знак вопроса из парового облачка вэйпа.

Вообще, ассоциировать День города исключительно с приездом звезд — дело гиблое. Директор Сургутской филармонии Яков Черняк полагает, что такой подход свойственен потребителям, а «Сургут звездами не удивишь — особенно попсой». По его мнению, городу надо переходить на другой уровень качества жизни, при котором во время городских праздников жители слушают выступления великих оркестров, а не едят шашлыки.

«Популярные артисты выступают у нас и так достаточно регулярно. Еще неизвестно, подсветит ли наш праздник приезжая звезда», — вторит Якову Семеновичу депутат думы Сургута Дмитрий Пахотин. Он видит в отказе от выступления звезды возможность разумной экономии для города: «Лучше купить костюмы какому-нибудь нашему театру, чтобы он выступил на Дне города, а костюмы потом остались, нежели платить за приезд такого артиста. Звезда — лишь на час, да и к тому же не всем еще понравится».

Вот такой ширины!

Отмечать в одном месте или в нескольких? Еще один предмет для спора. Вроде как собрать всех и вся где-нибудь на огороженном пятачке земли — удобнее.

С другой стороны, народ может прекрасно разбредаться по интересам в условиях рассредоточенных зон празднования, находить мероприятие по вкусу и в итоге оставаться довольным. Кстати, в Томске или, например, в Кемерове такие праздники успешно проводятся в разных уголках города. Конечно, эти процессы сложнее контролировать, но часто жителям комфортнее посетить мероприятие рядом с домом, чем ехать куда-то в центр.

Наша программа 2018 года предлагает отмечающим собраться на территории вокруг СурГУ, условно поделенной на две площадки.

Ширины нашему Дню города на этот раз добавляет фестиваль «Соцветие», который состоится в 21-й раз. Многие сургутяне находят эту затею удачной и подчеркивающей разнообразие национальных культур в городе.

«Вы просто хотите сэкономить!» — парируют некоторые граждане. Однако в администрации замечают, что решение соединить праздники продиктовано прежде всего идеологическими мотивами. Хотя подобная формулировка, вероятно, не лишена некоторого лукавства. Почему?

Затишье перед бурей

Потому что нынешний День города называют генеральной репетицией 425-летия Сургута. Да и на пресс-конференции, посвященной предстоящему празднику, намекают, что все самое вкусное нас ждет в следующем году. Говорят — затишье перед бурей, поэтому все чинно и скромно.

«Никаких тебе инноваций», — комментируют затишье сургутяне.

«Ежегодный праздник стал рутинным», — поддакивает молодежь и не хочет плясать под харизматичную Надежду Григорьевну. Точно так же она, впрочем, пока что не проявляет большого желания отказываться от шашлыка и вдохновенно слушать на площади мэтра Валерия Гергиева с Симфоническим оркестром.

День города — это что-то вроде фильма, где каждый чувствует себя режиссером и знает, как именно нужно снимать. Но, может быть, для начала стоит хотя бы прийти на съемочную площадку?

Мнения сургутян:





Бислан Махмудов, глава чеченской диаспоры:

«Хуже или лучше становится День города? Думаю, мы шагаем в ногу со временем. С приходом Вадима Николаевича Шувалова у нас многое изменилось в лучшую сторону. Его двери всегда открыты. Он всегда лоялен к общественникам и хорошо к нам относится. Есть взаимопонимание! А что День города и «Соцветие» нынче вместе — нам не помеха, если лично меня спросить. У нас есть свое отведенное время для мероприятия. Думаю, нам его достаточно. Вообще, отмечать День города вместе с «Соцветием» — это полезное с приятным. Я доволен этим. Никаких замечаний я не имею.

Все конфессии и национальности встречаются в этот день. С каждым годом День города запоминается по-разному. Но мне все нравится.

Я бы хотел, чтобы больше горожан пришло на это мероприятие. Мы на координационном совете как раз думали над тем, что делать, чтобы больше людей посещало «Соцветие». У людей не должно быть выработанного комплекса «на работу из дома — с работы домой». Они должны ходить на мероприятия, знакомиться со всеми культурами! Людям нужно больше товарищей, им необходимо расширять круг общения. С помощью мероприятий мы сплачиваемся, питаем меньше ненависти, больше проявляем любовь. Чем больше людей будет на этом празднике — тем лучше будет для нас, сургутян!»

Виктор Савицкий, электрослесарь:

«Ежегодный праздник стал рутинным. Каждый год одно и то же. Когда мне задали вопрос, что я думаю о праздновании дня города, то я попытался вспомнить, что было в прошлом году. Мне не удалось. Раньше ходил на такие праздники, а в последнее время как-то не очень. Все праздники отмечаем в основном с большой компанией друзей. Если будет тепло, то может и сходим на гуляние, если холодно, то точно не пойду».

Сергей Нестеров, культуролог:

«Вообще в афише, точнее карте мероприятий, посвященных празднованию Дня города и Дня России, сразу бросается в глаза позитивный, полный энтузиазма настрой. Сургут — город шести всесоюзных ударных строек, эту песню не задушишь, не убьешь! Визуализация доходчиво иллюстрирует адресность программы, эстетика агитплаката периода советской эпохи несомненно привлечет на «народное массовое гуляние» абсолютное большинство народонаселения, а также многочисленных гостей нашего города. Это для них, для участников комсомольских строек, праздник сердца!

В программе все, что так дорого и ценно труженику Севера: самодеятельность и спорт, и молодежь, и мастер-классы, и ярмарки с аттракционами. В общем, насыщенная палитра развлечений и удовлетворения самых взыскательных духовно-эстетических потребностей позволит наконец-то вырваться из трудовых будней всем участникам шести ударных и всех последующих строек и провести свой досуг осмысленно, душевно и приятно».

Герман Галкин, член Молодежной палаты при думе Сургута VI созыва:

«Запомнилось празднование Дня города в 2014 году, когда Сургут встречал свое 420-летие. У Дворца торжеств в тот день открыли Аллею Счастья, на которой «выросли» семь деревьев — символы семейных ценностей. Тогда же и прошла массовая регистрация браков.

Для молодежи вечером отгремел рок-фестиваль «Нулевой причал»: Сургут посетили творческие коллективы из Москвы и Санкт-Петербурга. Главным героем сцены стала группа «Чайф».

Сергей Зятьков, заместитель директора по проектной деятельности галереи «Стерх»:

«Никогда не хожу на День города по праздничным местам (даже когда исполняли мою музыку оркестром, хором, реконструкторами в 2004-м у памятника первопроходцам), поэтому мое мнение тут бесполезно, наверное. Это День культуры как досуга и услуги — я культуру такой не могу воспринимать».





Марина Дробязко, адвокат:

«Вообще, я не любитель масштабных мероприятий и массовых гуляний. Ознакомившись с программой на праздник России и дня города Сургута, которая занимает несколько дней, хочу выделить несколько мероприятий. Например, интересное мероприятие, на мой взгляд, состоится 11 июня: автобус № 45, который будет проезжать по маршруту с экскурсоводом, расскажет о достопримечательностях и интересных фактах о городе. Еще хотелось бы отметить опен-эйр «SurGoodDay», который будет организован в культурном центре «Порт» на ул. Майской, 10. Там в 15:00 можно посетить мастер-класс по кубинским танцам, а также послушать рок-музыку и посмотреть песочное шоу.

Я нечасто посещаю такие мероприятия, но я вспоминаю День России и города Сургута в начале 2000-х на площади ДК «Энергетик», где проходил концерт моей любимой группы. Сейчас мероприятия, а главное сама культура гуляний, отличаются от прошлых лет, благодаря тому, что приняты законы, запрещающие употребление спиртных напитков и курение табачной продукции в общественных местах. Также в нашей стране ведется пропаганда здорового образа жизни. Это не может не радовать. Здоровая нация — сильная Россия. Что касается фестиваля национальных культур «Соцветие», то я считаю, что это мероприятие интересное и могло быть бы очень масштабным, оно заслуживает иметь почетное место в День России».

Елена Казакова, фармацевт БУ «Сургутская клиническая травматологическая больница»:

«На мой взгляд, самая запоминающаяся программа на День города была в 1994 году. Именно тогда жители встречали 400-летие Сургута. Вспоминается праздничное выступление на том месте, где сейчас расположен памятник основателям Сургута. В 1994 году там была установлена сцена, на которой горожан приветствовали гости юбилея — Николай Губенко и Жанна Болотова. Их выступление, мне кажется, я помню до сих пор. Талантливая и яркая пара! В этот год было много мероприятий, посвященных истории Сургута, — гостям и жителям города рассказывали об основателях территории, о том, как на северной земле появился городок. Помните: Царь Федор Иоаннович подписал наказ князьям Федору Борятинскому и Владимиру Аничкову «...быть на службе в Сибири вверх по Оби-реке, ставить город в Сургуте...»

Считаю, что и в этом году программа очень интересная. Радует, что организуют мероприятия по разным направлениям, выбираем по вкусу: спортивные площадки, посещение театра, детские игровые зоны! Обязательно приму участие в велопробеге и побываю на фестивале «Соцветие», который никогда не пропускаю. Праздник национальных культур стал визитной карточкой Сургута!»