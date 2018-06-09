Владимир Фризен: «Наши команды ничем не хуже!»

«Это будет мое субъективное мнение, но я хочу, чтобы он (День города. — прим. ред.) становился другим. Вместо традиционного «покушали, посмотрели один концерт» мы стараемся мероприятия расширять на город. Чтобы и отдаленным участкам города, и их жителям было удобно, чтобы они могли не ехать на центральную площадь. Несколько меняем формат. В этом году мы соединили два праздника, но не потому что,…а по идеологии! Расширяем физические границы празднования. Оно становится другим.

Понятное дело, если бы мы позвали звезду мирового уровня, то для многих жителей это было бы вау! Но я хочу сказать, что и наши сургутские команды, которые ездят и побеждают в международных конкурсах, их замечают и приглашают к совместному творчеству — не скажу, что великие звезды, но тем не менее, — так вот, они ничем не хуже!

И понятно, что следующий День города — юбилейный. Есть множество сюрпризов, которые планируются на следующий год. Так сказать, затишье перед бурей. Хуже или лучше, спрашивать надо у горожан. Это будет правильно, потому что мы делаем празднование для горожан».