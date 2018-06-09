Яков Черняк: «Сургут звёздами не удивишь. Особенно попсой!»

«В этом году «Соцветие», День города и День России отмечаются в один день — и я не вижу здесь ничего экстраординарного! Более того, считаю, что это даст новый импульс. Сургут многонационален, поэтому проведение «Соцветия» в рамках Дня города абсолютно уместно. Я уже не говорю об экономической целесообразности этой ситуации! Будучи профессиональным человеком, не вижу здесь никаких придуманных амбициозных моментов, связанных с отдельным праздником. Необязательно закреплять «Соцветие» в этих сроках навсегда.

Да, конечно, тут есть многие вещи, о которых можно говорить за круглыми столами. Они могут быть разными. Но тем людям, которые пытаются, так сказать, искать где-то то, чего нет, надо сбавить тон энергичности и быть мудрее. Все можно объяснить, прийти к общему знаменателю. Надо работать в диалоге! Для меня это самое главное. У нас трудится прекрасный координационный совет. Все в нашем зрелом городе будет нормально.

Я могу с вами говорить часами о Дне города! У меня очень много воспоминаний о праздниках, организованных в честь него. Многие дни рождения города отмечались и проводились с моим участием. 400-летие Сургута — ярчайшая ситуация в моей жизни! И 410-летие было великолепным, когда открывали памятник. Конечно, нынешние юбилейные дни города каждый раз открывают некую новую страницу в истории Сургута.

Ежегодно город старается сделать новое финальное торжество, в котором будут присутствовать современные черты, присущие конкретному этапу развития. Например, в этом году воспоминание о городе будет не только в «Соцветии», но и еще в одном его признаке. В нашем городе было большое количество комсомольских строек! Никто не может каким-то образом похвастаться таким мощным обилием всесоюзных ударных комсомольских строек, как наш Сургут. Это будет признаком нынешнего празднования в том числе.

Главное, как все предъявить, чтобы это было образно, захватывающе и достигло цели! А цель простая — патриотизм, любовь к родному городу, округу.

У нас каждый режиссер. Все говорят «я бы сделал так и так». Но есть еще профессионалы, которые точно знают, как надо делать!

Есть и такие потребители, которым важны звезды. Я думаю, эффективность не в популярном артисте. Сургут звездами не удивишь — особенно попсой. Надо переходить на другой уровень качества жизни! Когда города и страны собираются на крупнейших великих площадях, и там поют настоящие звезды на самом деле, которые являются не однодневными. Великие звезды оперной сцены, оркестры…Представьте себе сто тысяч человек, их лица! И нет никаких шашлыков.

Думаю, в следующем году у нас будет запоминающаяся ситуация. Я делаю один из проектов, который откроет новую страницу летних опен-эиров высокого уровня».