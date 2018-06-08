«Красные воробьи» прилетели

Недавний просмотр фильма «Красный воробей» создал впечатление путешествия в прошлое. Этак в конец 1970-х – начало 1980-х годов. Ну вы знаете – вторжение СССР в Афганистан, бойкот США московской Олимпиады, сбитый корейский Боинг. В общем, пик Холодной войны. И в этот момент что советский кинематограф, что голливудский выпускали массу ширпотреба о доблестных «своих» и злобных «чужих» разведчиках.

«Красный воробей» может занять почетное место в ряду похожих фильмов, впрочем, как и недавний российский сериал «Спящие». И дело даже не в художественных достоинствах фильма (крайне сомнительных, надо сказать), а в том, какой образ рисует лента из России и ее жителей. И если в «Спящих» каждый, кто был хоть как-то связан с условным Западом, обладал какими-нибудь постыдными пороками, то в «Красном воробье» картина зеркальная.

Алкоголики, извращенцы, циничные мерзавцы – положительных персонажей среди русских нет. Сама же страна представляет собой скопище серых безлюдных улиц и таких же серых бетонных коробок вместо зданий. Культурное наполнение России подобрано под стать – здесь есть только балет и «кровавая гэбня».

И ладно бы картина была сатирой (как прекрасная «Смерть Сталина») и вся эта «клюква» подавалась с юмором. Так ведь нет же, авторы фильма ко всему относятся исключительно серьезно.

Вот есть благородный агент ЦРУ (такой же нелепый персонаж, что и полковник ФСБ в «Спящих») и бесчеловечные «гэбэшники», готовые пытать (спойлер!) собственных родственников. Сам сюжет, хоть и имеет неожиданный поворот в конце, не захватывает и выглядит достаточно шаблонным. Симпатии не вызывает даже главная героиня, которая оказывается ничуть не лучше «гэбэшников».

Можно конечно сказать, что выход такого фильма говорит о росте интереса западной кинотусовки к России, вот только по итогу получился крайне примитивный взгляд на страну. И если к деградации дипломатического диалога между России и Западом все уже привыкли, то выпуск откровенно пропагандистских лент показывает, что упадок коснулся и культурного общения. Так что скорее всего, мы еще увидим много «Спящих» и «Красных воробьев».